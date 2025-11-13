Кабмін Свириденко візьме гроші на "1000 від Зеленського" з програм захисту дітей і малозабезпечених, – ЗМІ

Кабінет Міністрів під керівництвом Юлії Свириденко планує видати кошти на анонсовану президентом Володимиром Зеленським виплату по 1000 гривен кожному українцю в межах програми "зимова підтримка", зменшивши передбачені у бюджеті видатки на програми соціального захисту дітей та підтримку малозабезпечених сімей.

Про це йдеться у супровідних документах до постанови Кабміну щодо виплати "зимової підтримки" у 2025 році, яку уряд планував розглянути 13 листопада, передає ЕП.

Згідно із проєктом постанови, по 1000 гривень з бюджету планують виплатити для 11 мільйонів громадян. Відповідно, видатки на них становитимуть 11 млрд грн.

У супровідних документах зазначається, виплата "зимової підтримки" всім українцям буде відбуватися в межах програми "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини".

Однак коштів, передбачених наразі у цій програмі, буде недостатньо для того, аби 1000 грн змогли отримати всі 11 мільйонів українців. Тому для фінансування цих виплат уряд вирішив перерозподілити видатки з інших програм соціальної підтримки.

Зокрема, Кабмін пропонує:

зменшити видатки за програмою "Соціальний захист дітей та сім'ї" на 3,04 млрд грн, а за програмою "Підтримка малозабезпечених сімей" – на 1,48 млрд грн;

збільшити видатки на програму "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини" (в межах якої й буде виплачуватися "тисяча Зеленського") на 4,53 млрд грн.

Для того, аби мати змогу здійснювати виплату "зимової підтримки" всім охочим в межах програми підтримки осіб, що потрапили у складні життєві обставини, уряд також пропонує змінити порядок використання коштів за цією бюджетною програмою.

Міністр фінансів Сергій Марченко у висновку Мінфіну щодо проєкту постанови Кабміну попереджає, що реалізація "зимової підтримки" призведе до "втрати цільовості використання бюджетних коштів".

Він зауважив, що на виплати "тисячі" витрачатимуть бюджетні кошти, які мали цільове призначення – підтримка громадян, які потрапили у складні життєві обставини, зокрема і внутрішньо переміщених осіб. Попри цю критику, Марченко погодив постанову, хоча із зауваженнями.

Як повідомлялося, Кабмін очікував, що 10 мільйонів українців подадуть заявки на отримання одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка" у розмірі 1000 гривень, заявляла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

До того, у жовтні, Кабмін вже анонсував програму "Тепла зима", яка передбачає виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 6 500 гривень окремим соціально вразливим категоріям осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року.

Загалом по 6 500 гривень до кінця року планують виплатити для понад 660 тисяч осіб. На це спрямують 4,3 мільярда гривень з держбюджету. Переважно, йдеться про дітей із малозабезпечених сімей (335,86 тис.) та дітей внутрішньо переміщених осіб (252,9 тис.).

Минулої зими діяла ініційована президентом Володимиром Зеленським програма "Зимова єПідтримка", яка передбачала виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 грн кожному громадянину, незалежно від його доходів.

Програмою "Зимова єПідтримка" минулої зими скористалися 14,4 млн громадян. Близько 60% отриманих коштів українці витратили на комунальні послуги.