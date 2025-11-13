Новини
Кабмін Свириденко візьме гроші на "1000 від Зеленського" з програм захисту дітей і малозабезпечених, – ЗМІ

Кабінет Міністрів під керівництвом Юлії Свириденко планує видати кошти на анонсовану президентом Володимиром Зеленським виплату по 1000 гривен кожному українцю в межах програми "зимова підтримка", зменшивши передбачені у бюджеті видатки на програми соціального захисту дітей та підтримку малозабезпечених сімей.

Про це йдеться у супровідних документах до постанови Кабміну щодо виплати "зимової підтримки" у 2025 році, яку уряд планував розглянути 13 листопада, передає ЕП.

Згідно із проєктом постанови, по 1000 гривень з бюджету планують виплатити для 11 мільйонів громадян. Відповідно, видатки на них становитимуть 11 млрд грн.

У супровідних документах зазначається, виплата "зимової підтримки" всім українцям буде відбуватися в межах програми "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини".

Однак коштів, передбачених наразі у цій програмі, буде недостатньо для того, аби 1000 грн змогли отримати всі 11 мільйонів українців. Тому для фінансування цих виплат уряд вирішив перерозподілити видатки з інших програм соціальної підтримки.

Зокрема, Кабмін пропонує:

  • зменшити видатки за програмою "Соціальний захист дітей та сім'ї" на 3,04 млрд грн, а за програмою "Підтримка малозабезпечених сімей" – на 1,48 млрд грн;
  • збільшити видатки на програму "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини" (в межах якої й буде виплачуватися "тисяча Зеленського") на 4,53 млрд грн.

Для того, аби мати змогу здійснювати виплату "зимової підтримки" всім охочим в межах програми підтримки осіб, що потрапили у складні життєві обставини, уряд також пропонує змінити порядок використання коштів за цією бюджетною програмою.

Міністр фінансів Сергій Марченко у висновку Мінфіну щодо проєкту постанови Кабміну попереджає, що реалізація "зимової підтримки" призведе до "втрати цільовості використання бюджетних коштів".

Він зауважив, що на виплати "тисячі" витрачатимуть бюджетні кошти, які мали цільове призначення – підтримка громадян, які потрапили у складні життєві обставини, зокрема і внутрішньо переміщених осіб. Попри цю критику, Марченко погодив постанову, хоча із зауваженнями.

Як повідомлялося, Кабмін очікував, що 10 мільйонів українців подадуть заявки на отримання одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка" у розмірі 1000 гривень, заявляла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

До того, у жовтні, Кабмін вже анонсував програму "Тепла зима", яка передбачає виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 6 500 гривень окремим соціально вразливим категоріям осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року.

Загалом по 6 500 гривень до кінця року планують виплатити для понад 660 тисяч осіб. На це спрямують 4,3 мільярда гривень з держбюджету. Переважно, йдеться про дітей із малозабезпечених сімей (335,86 тис.) та дітей внутрішньо переміщених осіб (252,9 тис.).

Минулої зими діяла ініційована президентом Володимиром Зеленським програма "Зимова єПідтримка", яка передбачала виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 грн кожному громадянину, незалежно від його доходів.

Програмою "Зимова єПідтримка" минулої зими скористалися 14,4 млн громадян. Близько 60% отриманих коштів українці витратили на комунальні послуги.

Топ коментарі
+16
ох і їбанаріум.
показати весь коментар
13.11.2025 19:00 Відповісти
+11
Нікчеми вирішили обікрасти малозабезпечених
показати весь коментар
13.11.2025 19:08 Відповісти
+8
Коротше кажучи, вони так круто прописали бюджет, що в них виявилися неосвоєні кошти, але нічого кращого за нову "тисячу" вони не придумали? Це при тому, що минула тисяча вже довела свою неефективність і в економічному, і в соціальному планах
показати весь коментар
13.11.2025 18:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оті ,хто користується нац.кешбеком і усілякими подачками по 1000грн. латентні зелені де біли .
показати весь коментар
13.11.2025 19:02 Відповісти
Коли уряд йде у відставку? Підписні листи уже працюють!
150 голосів депутатів потрібно чи Юля С. винесе пропозицію сама після виявлених фактів корумпованості міністрів КМ???
показати весь коментар
13.11.2025 19:03 Відповісти
Юля С. не для того тяжко трудилась).
показати весь коментар
13.11.2025 19:16 Відповісти
Такі дії Кабміну Свириденко можна пояснити висловом: "Не жили багато, не..уй починати!"
показати весь коментар
13.11.2025 19:03 Відповісти
Це при тому що майже ніде в світі такої фігні немає. Навіть в Німеччині є мінімальна сума яка не оподатковується.
показати весь коментар
13.11.2025 19:16 Відповісти
Це вже дно чи ще буде ? Нагадаю в 2024 на вовіну тисячу витрачено 24 млрд. Вона хоче сказати що чомусь в цьому році 13 млн. не візьмуть тисячу ? Чи не придумали ще де викружити ще 14 лярдів ?
показати весь коментар
13.11.2025 19:08 Відповісти
Просто потім ще з чогось заберуть і перекинуть. Або поставлять в наступну чергу. Тут головне освоїти кошти
показати весь коментар
13.11.2025 19:17 Відповісти
Тварюки на чолі з головною ТВАРЮ.
показати весь коментар
13.11.2025 19:10 Відповісти
Пі***ска, ти з міндічей візьми, ***** дурна! Кажуть Янукович крав, він в порівнянні з ними бомжара.
показати весь коментар
13.11.2025 19:12 Відповісти
Ну дійсно від кого ж ще забрати гроші, від самих багатих..
показати весь коментар
13.11.2025 19:15 Відповісти
Почему ,"1000 зеленского" должно платить государство , а не сам вовчик? Ведь это его желание. Нет денег, тогда пусть к миндача займет или у кума, чернышёва!
показати весь коментар
13.11.2025 19:19 Відповісти
Програма малозабезпечених, це Ваші пенсії, пані і панове!
Скоро Ви всі їх не побачите!
Але, більшість респондентів у 2019 році, в тому числі й пенсіонерів, на Всеукраїнському виборчому плебісциті за все це проголосували!
Причому трічі, - на презедентських, парламентських та місцевих плебісцитах.
Тоді більшість з Вас один до одного бігали й шептались: "голосуйте за Z-еленського. Будемо всі преz-едентами. Він такий як ми, а ми такі як він"! Ні, шановні, для нього, Ви - НІХТО!
Не хотіли Петра Олексійовича, ось тепер терпіть знущання та приниження зграйки зажерливих покидьків, гопників, гнидників, ворюг, наркоманів та бариг у владі!
Ось тепер - смійтесь, смійтесь, але не плачте!
показати весь коментар
13.11.2025 19:24 Відповісти
не скиглидь миндичу гроші потрібніше
показати весь коментар
13.11.2025 19:37 Відповісти
Зовсім ********* зелені! Вже і до дітей добрались?
показати весь коментар
13.11.2025 19:41 Відповісти
взять деньги с помощи бедным, чтобы помочь бедным. гениально
показати весь коментар
13.11.2025 19:42 Відповісти
Тільки гниди візьмуть ту тисячу
А потім розчитаються дітьми
Бо бесплатно то не даром
показати весь коментар
13.11.2025 19:53 Відповісти
Хай карлсону зателефонують, він допоможе, тільки скажіть якими прямокутними папірцями потрібні новими чи старими?
показати весь коментар
13.11.2025 20:08 Відповісти
А програма "Від Міндича" буде?? Чи той "общак" тільки на залоги піде??
показати весь коментар
13.11.2025 20:19 Відповісти
Гениально, вот чувствуется новая рука пример министра!!!🤣🥳🤪😆
показати весь коментар
13.11.2025 20:21 Відповісти
Як міндіч наказав, так і роблять його члЄни ….
показати весь коментар
13.11.2025 20:31 Відповісти
Це не закінчиться до тих пір,доки САМІ УКРАЇНЦІ будуть ненажерливими свинями!!! В мене пенсія 2500грн.(свого часу вирішив стати незалежним) і я від болю,коли звертаєтьтся Юсупова і їй подібні,що немає навіть білизни для військових,перераховую,ну скажемо скільки можу,і в мене виникає питання,НА ЯКУ МАТЬ МЕНІ ЙОГО ТИСЯЧА!!!!!!!!!! Я ніколи не брав ті вонючі подачки,а багато хто бере,думають,що без неї не виживуть,ав це просто ПІАР і більш нічого.Та краще, не потрібно мені та подачка, закупіть на ці гроші якісь там мавіки чи як там їх,або ліки для військових і перелік всього необхідного можно переліковувати до ранку!!! А так,************ СКАБЕСЮЧКА _мойсючка) ,буде на всіх каналах співати ОСАНУ найвеличнішому!!!!!
показати весь коментар
13.11.2025 20:25 Відповісти
Ну не зі своїх же корупційних статків знімати кошти на популістські виплати!
показати весь коментар
13.11.2025 20:28 Відповісти
Не відкупитесь ЗЕпаскуди смердючі !
показати весь коментар
13.11.2025 21:00 Відповісти

