Кабмін створив Координаційний штаб для відновлення зв’язку під час знеструмлень, – Федоров

свириденко

Кабінет Міністрів вирішив створити Координаційний штаб звʼязку, який відповідатиме за співпрацю різних органів влади та операторів.

Про це перший віцепремʼєр - міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"Через війну кількість викликів зростає, тому Уряд створює Координаційний штаб звʼязку. Наша мета — синхронізувати державу, енергетиків, військових і мобільних операторів, щоб забезпечити роботу безперебійного зв’язку для кожного українця за будь-яких обставин", – пояснив Федоров.

За його словами, серед завдань штабу:

  • налагоджувати роботу мереж під час знеструмлень;
  • забезпечувати швидшу взаємодію з мобільними операторами;
  • оперативніше реагувати на ризики для критичної інфраструктури;
  • координувати готовність мереж до автономної роботи.

Як повідомлялося, під час одного з останніх засідань Ставки наприкінці жовтня влада встановила нові вимоги до автономності роботи мобільних операторів, оскільки через посилення обстрілів енергетичної інфраструктури поточної готовності мереж працювати 8-10 годин без електропостачання може виявитися недостатньо.

Нові вимоги передбачають збільшення кількості базових станцій, обладнаних генераторами, адже у випадку тривалих відключень акумулятори не встигатимуть заряджатися. Водночас частка станцій, яку потрібно обладнати генераторами, буде різною залежно від області.

А как создание штабов помогает обесточиванию?!🤣🥳🤪😆
13.11.2025 20:20 Відповісти
Кабмінідічу, телефонують його члЄни, і одразу це допомагає Українцям?? На душі тепліше і світліше стає від цього??!!
13.11.2025 20:29 Відповісти
Створіть штаб, штабу, для створення штабів... Дегенерати
13.11.2025 21:28 Відповісти
Традиційна імітація хоч якоїсь діяльності. На ділі навіть дупою не поворушать.
13.11.2025 21:39 Відповісти
Які смішні ці клоуни....сцуть в очі придуркам а ті хлебало роззявили і радіють...
13.11.2025 23:23 Відповісти

