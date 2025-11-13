Кабмін створив Координаційний штаб для відновлення зв’язку під час знеструмлень, – Федоров

Кабінет Міністрів вирішив створити Координаційний штаб звʼязку, який відповідатиме за співпрацю різних органів влади та операторів.

Про це перший віцепремʼєр - міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"Через війну кількість викликів зростає, тому Уряд створює Координаційний штаб звʼязку. Наша мета — синхронізувати державу, енергетиків, військових і мобільних операторів, щоб забезпечити роботу безперебійного зв’язку для кожного українця за будь-яких обставин", – пояснив Федоров.

За його словами, серед завдань штабу:

налагоджувати роботу мереж під час знеструмлень;

забезпечувати швидшу взаємодію з мобільними операторами;

оперативніше реагувати на ризики для критичної інфраструктури;

координувати готовність мереж до автономної роботи.

Як повідомлялося, під час одного з останніх засідань Ставки наприкінці жовтня влада встановила нові вимоги до автономності роботи мобільних операторів, оскільки через посилення обстрілів енергетичної інфраструктури поточної готовності мереж працювати 8-10 годин без електропостачання може виявитися недостатньо.

Нові вимоги передбачають збільшення кількості базових станцій, обладнаних генераторами, адже у випадку тривалих відключень акумулятори не встигатимуть заряджатися. Водночас частка станцій, яку потрібно обладнати генераторами, буде різною залежно від області.