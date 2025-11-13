Необхідно знайти реальні механізми для зупинки нелегального обігу електронних сигарет, – ТСК

У Києві 11 листопада відбулося засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо боротьби з нелегальним ринком електронних сигарет.

Як пише Espreso, народні депутати, представники правоохоронних органів, податкової, Бюро економічної безпеки та бізнесу мали знайти реальні механізми, щоб зупинити тіньовий обіг вейпів, який, за словами учасників, уже перетворився на масштабну епідемію.

За даними Kantar, 93% електронних сигарет на українському ринку – нелегальні. Внаслідок цього держава щороку втрачає понад 7,5 млрд грн податків, повідомили в Growford Institute.

"Люди на цьому заробляють гроші достатньо великі й нелегальні, і з цього, в тому числі, так чи інакше фінансується і погана частина правоохоронної системи, і не тільки. Очевидно, що це явище назбирало зараз двозначних цифр", – заявив народний депутат України, очільник ТСК Ярослав Железняк.

Нелегальний бізнес обходить закон через так звану схему "самозамісів" – продаж компонентів для електронних сигарет окремо, а не в складі готових рідин, що дозволяє уникнути сплати акцизу на готову продукцію.

У вересні президент України Володимир Зеленський підписав закон, що ліквідував цю лазівку, тож тепер така продукція теж є нелегальною. Втім, ринок поки не відчув помітних змін.

"Потрібні реформи правоохоронних органів. Це і посилення законодавства, зокрема, ми з колегами з правоохоронного комітету будемо про це вести мову. І це певна зміна, в тому числі, до можливості закриття фінансових шлюзів, законопроєкту про дропи. Це комплексне рішення, яке, так чи інакше, роблять всі країни", – заявив Железняк.

Представники бізнесу переконані – правових інструментів достатньо, але бракує злагодженості та пріоритетності у діях контролюючих органів.

"Це питання координації взаємодії. Але ми покладаємо сподівання й на державу, тому що втрати тут ідуть як для легального бізнесу, так і для державного бюджету України. Тому ми сподіваємося на продовження цієї дискусії, на те, що все-таки буде знайдено якийсь вихід і ми побачимо ефективні результати в показниках", – зазначив менеджер із протидії нелегальної торгівлі сигаретами "Філіп Морріс" Андрій Лукасевич.

Наразі основною сірою зоною залишається схема "самозамісів". Правоохоронні органи поки не запропонували механізмів боротьби з цією проблемою.

Водночас учасники комісії наголошують: без спільних дій держави, бізнесу та правоохоронців зупинити цю епідемію буде неможливо.

