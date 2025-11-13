Фонд держмайна продав автодром у Івано-Франківську. Ціна в ході торгів зросла майже в 6000 разів

Фонд державного майна України провів онлайн-аукціон із приватизації окремого майна в складі будівель та споруд в Івано-Франківську.

Як повідомили в Фонді, аукціон відбувся в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі", а за лот змагалися 24 учасника

У ході торгів відбулося зростання вартості об'єкта в 5993 раза: від стартової ціни – 13 515 грн, до фінальної – 81 млн грн.

Окрім цього переможець додатково має сплатити 16,2 млн грн ПДВ, тож загальний економічний ефект може становити понад 97,2 млн грн.

Після повної оплати вартості лота з урахуванням ПДВ, у власність покупця перейде окреме майно у складі будівель та споруд загальною площею 29,98 тис. кв. м, до якого входять:

  • учбовий автодром (29,86 тис. кв. м);
  • нежитлова одноповерхова будівля (72,8 кв. м);
  • дворівнева оглядова вишка (39,2 кв. м).

Раніше повідомлялося, що Фонд державного майна знайшов покупця для харківського заводу "Радіореле", який спеціалізується на виробництві слаботочних, мініатюрних і електромагнітних реле.

Також повідомлялося, що Фонд держмайна знайшов покупця на офіси навпроти Бесарабки в центрі Києва за 360 млн грн.

Коломойський прикупив? Він майже всією Івано-Франківщиною володіє. Там і живе, як сир в маслі.
13.11.2025 21:32 Відповісти
І буде тепер замість автодрому черговий "ЖК" із "ТРЦ".
13.11.2025 21:33 Відповісти
Як стартова ціна на таке майно може бути 13515 гривень?
13.11.2025 22:43 Відповісти

