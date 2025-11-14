Кабмін дозволив бронювати працівників від мобілізації ще одній категорії підприємств

Кабінет Міністрів дозволив компаніям, що розробляють оборонні технології та інновації без залучення бюджетних коштів, отримувати статус критично важливих і бронювати працівників від мобілізації.

Відповідні зміни уряд вніс до постанови, яка визначає порядок надання статусу критично важливих підприємств, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У міністерстві уточнили, що такі компанії зможуть отримувати статус критично важливих на підставі контрактів із Міністерством оборони. Також уряд визначив обсяги бронювання працівників таких підприємств.

"Прийняті зміни запроваджують новий критерій для визначення критично важливими підприємств, установ та організацій, які здійснюють розробку інновацій у сфері оборони – зокрема у напрямі створення та вдосконалення озброєння і військової техніки без використання бюджетних коштів. Такі підприємства працюють на підставі договорів або контрактів, укладених із Міністерством оборони", – зазначив заступник міністра Віталій Кіндратів.

Як повідомлялося, раніше Міністерство оборони вперше затвердило Критерії для визначення підприємств, установ і організацій у сфері оборонно-промислового комплексу, в авіабудівній галузі та у сфері космічної діяльності критично важливими для національної економіки. Раніше критичність підприємств ОПК визначав ліквідований Мінстратегпром.

Відтак, оборонне відомство України розпочало офіційний прийом документів від підприємств для визначення їхнього статусу. Ті підприємства, які отримати статус критично важливого раніше, зберігатимуть його до завершення дії такого рішення. Це дозволяє їм бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників.

Топ коментарі
+10
Добре що артистів і продавців Епіцентрів давно забронювали. А ті виробники зброї - та кому воно треба. Хай в окопах збирають на коліні, там же і тестують одразу.

Країна неляканих скотів і їх електорату.
14.11.2025 10:41 Відповісти
+3
А ви помітили як вже більше ніж 1.5 місяців не було новин про "поганих ухилянтів" про резерв + всякі оберіги і тому подібне, мабуть сзч зашкалює і признавати свої помилки в мобілізації влада тупо не хоче.
14.11.2025 12:56 Відповісти
+2
чергових Рьошиків та Карлсонів
14.11.2025 11:58 Відповісти
Наприкінці четвертого року війни.
Патужна! Дайті єму іщо врємя (на зоні).
14.11.2025 10:39 Відповісти
14.11.2025 10:41 Відповісти
Кого тепер забронюють, квартальних перукарів та масажистів?
Адже від них напряму залежить обороноздатність країни!
14.11.2025 10:45 Відповісти
14.11.2025 11:58 Відповісти
це тих покидьків , які з дизайнерів табуреток стали виробниками фуфломінгів Сволота зелена
14.11.2025 23:45 Відповісти
Вільна каса!
14.11.2025 10:46 Відповісти
14.11.2025 12:56 Відповісти
А КМ не хоче всіх забронювати, тобі б перемога була не за горами
14.11.2025 14:41 Відповісти
Залишилось тільки пенсіонерів брати до штурмових підрозділів.
14.11.2025 15:29 Відповісти
Якщо таких як у СБУ в 28 років виходили на пенсію та охоронні фірми відкривали , то чому б і ні .З одним особисто знайомий , закінчив навчання прямо після школи , потім поїздив по спортивних змаганнях п'ять років та і став пенсіонером .На питання а як так вийшло відповів що "служба за шкідливість рік за три рахувалася і так само п'ять років навчання .....
14.11.2025 21:22 Відповісти
А ота вся шушера, що по ночах в кабаках сидить вже заключили "договора і контраки" з МО?
15.11.2025 08:25 Відповісти

