"Тисячу Зеленського" профінансують за рахунок коштів для дітей та малозабезпечених: Свириденко підписала постанову

Кабінет Міністрів затвердив механізм виплати 1 000 гривень кожному українцю, незалежно від його доходів, у межах анонсованої президентом Володимиром Зеленським програми "Зимова підтримка".

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 13 листопада, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.

Згідно із повідомленням, на фінансування виплат до кінця року виділили 11 мільярдів гривень, це дозволить виплатити по 1000 грн для 11 мільйонів українців.

Офіційно програма запрацює 15 листопада – відтоді українці зможуть, зокрема, подавати заяви на виплату 1 000 грн. Зробити це можна буде через застосунок "Дія" або у відділенні "Укрпошти". Прийом заяв триватиме до 24 грудня 2025 року.

Зимову "тисячу" можна витратити на на ліки, продукти харчування українських виробників, поштові та комунальні послуги, а також книги та благодійні внески. Використати кошти потрібно до 30 червня 2026 року.

Кошти на виплату "тисячі від Зеленського" взяли в дітей і малозабезпечених

У Мінсоцполітики фактично підтвердили, що на виплату "зимової тисячі" спрямували з програм соціальної підтримки громадян, які потребіють допомоги.

"Проаналізувавши виконання чинних програм соціальної підтримки, Мінсоцполітики перерозподілило зекономлені кошти та обʼєднало їх в єдину програму – "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини", – повідомили у міністерстві.

Водночас на офіційному урядовому порталі оприлюднили постанову Кабміну №1443 від 13 листопада за підписом прем’єр-міністерки Юлії Свириденко про надання одноразової державної грошової допомоги "Зимова підтримка 2025".

Документом затверджено Порядок реалізації проєкту та змінено Порядок використання коштів для забезпечення соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини.

Крім того, постановою зменшено видатки на двома соціальними програмами:

за бюджетною програмою "Соціальний захист дітей та сім’ї" – на 3,04 мільярда гривень;

за бюджетною програмою "Підтримка малозабезпечених сімей" – на 1,48 мільярда гривень;

Водночас ці кошти (4,53 мільярда гривень) спрямували на збільшення видатків за програмою "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини", за рахунок якої і виплачуватимуть "зимову тисячу".

Як повідомлялося, Кабмін очікував, що 10 мільйонів українців подадуть заявки на отримання одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка" у розмірі 1000 гривень, заявляла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

До того, у жовтні, Кабмін вже анонсував програму "Тепла зима", яка передбачає виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 6 500 гривень окремим соціально вразливим категоріям осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року.

Загалом по 6 500 гривень до кінця року планують виплатити для понад 660 тисяч осіб. На це спрямують 4,3 мільярда гривень з держбюджету. Переважно, йдеться про дітей із малозабезпечених сімей (335,86 тис.) та дітей внутрішньо переміщених осіб (252,9 тис.).

Минулої зими діяла ініційована президентом Володимиром Зеленським програма "Зимова єПідтримка", яка передбачала виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 грн кожному громадянину, незалежно від його доходів.

Програмою "Зимова єПідтримка" минулої зими скористалися 14,4 млн громадян. Близько 60% отриманих коштів українці витратили на комунальні послуги.