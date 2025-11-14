В "Укренерго" розповіли про наслідки нічної масованої атаки на енергетику

Внаслідок ракетних і дронових ударів по енергетичних об’єктах в ніч на п'ятницю знеструмлено значну кількість споживачів на Донеччині, Київщині та Одещині.

У кожній із постраждалих областей тривають аварійно-відновлювальні роботи, повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

Водночас, через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак у більшості регіонів України продовжують застосовуватись заходи обмеження споживання.

Зокрема, до кінця доби у цих регіонах діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години), а також обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

В "Укренерго" також додали, що споживання електроенергії в Україні знижується.

"Сьогодні, 14 листопада, станом на 9:30, воно було на 4,8% нижчим, ніж що і в цей час минулого дня – у четвер. Причина таких змін – встановлення ясної погоди у більшості областей. Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення рівня енергоспоживання із загальної мережі", – пояснили в компанії.

Як повідомлялося, у ніч на 14 листопада Росія завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 449 засобів повітряного нападу: 19 ракет (13 із них – "балістика") та 430 БпЛА різних типів (близько 300 – "шахеди"). ППО ліквідувала 419 ворожих цілей.