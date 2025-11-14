АМКУ затвердив результати приватизації конфіскованого у росіян виробника прального порошку з Вінниці

Антимонопольний комітет (АМКУ) дозволив ТОВ "Афіна-Груп" оформити контроль над ПрАТ "Вінницяпобутхім".

Таке рішення АМКУ ухвалив на засіданні 13 листопада, повідомляє пресслужба регулятора.

"Афіна-Груп" стала переможцем аукціону великої приватизації з продажу 100% акцій ПрАТ "Вінницяпобутхім", компанія запропонувала за актив 608,1 мільйона гривень, що майже вдвічі більше за стартову ціну (301,4 млн грн) і вже сплатила ці кошти.

За даними у системі YouControl, бенефіціарами ТОВ "Афіна – Груп" є зареєстрований на Кіпрі громадянин України Валерій Кіптик та український підприємець Руслан Шостак – співвласники мереж магазинів Eva і Varus. До останнього часу "Вінницяпобутхім" перебував в управлінні іншої їхньої компанії.

ПрАТ "Вінницяпобутхім" раніше належав підсанкційній російській компанії "Невская косметика" підприємця Володимира Плесовських. Там виготовляли дитячу косметику та побутову хімію "Ушастый нянь", гелі та порошки "Sarma", побутову хімію "Мистер Чистер", зубну пасту "Новый Жемчуг".

У липні 2022 року активи ПрАТ "Вінницяпобутхім" арештували та передали в управління АРМА, яка обрала управителем для арештованих активів підприємства TOB "Крайтекс-Сервіс", яке належить співвласникам мережі магазинів Eva і Varus Руслану Шостаку і Валерію Кіптику. У липні 2023 року "Крайтекс-Сервіс" відновила виробництво на "Вінницяпобутхім" лінійки засобів для чищення під брендами "Вухастик", Sarma, "Лотос-М", "Макс" та іншими.