Світові ціни на нафту підскочили після ударів українських дронів по порту Новоросійська, – Reuters

Світові ціни на нафту підскочили приблизно на 2% у п'ятницю через побоювання щодо стабільності постачань після того, як чорноморський порт Новоросійськ призупинив експорт нафти після атаки українських безпілотників.

Ф'ючерси на нафту еталонної марки Brent дорожчають на $1,24 за барель (на 2%) – до $64,25, а ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зростає на $1,30 (2,2%) – до $59,99 за барель, повідомляє Reuters.

За даними російських посадовців, внаслідок удару пошкоджено судно в порту, багатоквартирні будинки та нафтобаза в Новоросійську. Порт також призупинив експорт нафти, а оператор російських нафтоводів "Транснєфть" зупинила прокачування нафти до Новоросійська, повідомили джерела в галузі.

"Інтенсивність цих атак зросла, вони трапляються набагато частіше. Зрештою, вони можуть уразити щось, що спричинить тривалі збої", – зазначив аналітик сировинних товарів UBS Джованні Стауново.

Наразі ринок намагається оцінити вплив останніх атак і їх значення для російського нафтового експорту у довгостроковій перспективі.

За інформацією джерела в галузі, експорт російської нафти через Новоросійськ у жовтні зріс до 3,22 мільйона тонн, або 761 тис. барелів на добу, а також було експортовано 1,79 мільйона тонн нафтопродуктів.

Зростання світових цін відбувається після того, як у середу ціни на нафту Brent та WTI впали приблизно на 3% після публікації оновленого звіту звіту ОПЕК. У ньому аналітики організації припускають, що пропозиція нафти відповідатиме попиту у 2026 році, що значно відрізняється від попередніх прогнозів дефіциту.

Інвестори також стежать за впливом західних санкцій на постачання російської нафти та логістичні ланцюжки.

Як повідомлялося, 23 жовтня адміністрація президента США Дональда Трампа вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти Росії "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні".

Під них потрапили російські нафтові гіганти "Роснєфть" та "Лукойл", а також всі їхні дочірні компанії. OFAC встановило крайній термін до 21 листопада для компаній, щоб згорнути свій бізнес за кордоном.