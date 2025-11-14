Після зриву угоди з "маріонеткою Кремля" активами "Лукойлу" зацікавився інвестфонд із США, – Reuters

Американська інвестиційна компанія Carlyle вивчає можливість купівлі закордонних активів підсанкційного російського нафтового гіганта "Лукойл".

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела.

Один із співрозмовників зауважив, що обговорення угоди перебуває на ранній стадії, але американська компанія планує подати заявку на отримання ліцензії США, яка дозволить їй придбати активи, щоб почати їх комплексний аналіз.

За словами другого джерела, Carlyle вже повідомила "Лукойлу" про свої наміри.

"Лукойл" шукає покупців для своїх міжнародних активів, які забезпечують видобуток близько 0,5% світового обсягу нафти та оцінюються приблизно в $22 мільярди після того, як Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти компанії.

Що відомо про продаж активів "Лукойл"?

Як повідомлялося, 23 жовтня адміністрація президента США Дональда Трампа вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти Росії "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні".

Під них потрапили російські нафтові гіганти "Роснєфть" та "Лукойл", а також всі їхні дочірні компанії. OFAC встановило крайній термін до 21 листопада для компаній, щоб згорнути свій бізнес за кордоном.

Одразу після цього "Лукойл" оголосив про продаж своїх міжнародних активів трейдеру Gunvor Group. Однак Мінфін США відмовився видати Gunvor ліцензію на придбання іноземних активів російського "Лукойлу" доки Росія не припинить війну в Україні, назвавши компанію-претендента "маріонеткою Кремля". Тим часом уряди низки країн вже готуються націоналізувати або взяти в управління активи компанії, щоб уникнути їх зупинки.

Якщо знайти нового покупця не вдасться, "Лукойл" може втратити закордонні активи вартістю близько 14 мільярдів євро, за оцінками Financial Times. Власники "Лукойлу" вже готуються до можливості того, що їхні активи можуть просто забрати, повідомляють джерела FT.

На цьому тлі знову почали ширитися чутки про можливе поглинання "Лукойлу" "Роснєфтью". За даними джерел видання, у минулому Путін блокував спроби керівника "Роснєфті" Ігоря Сєчіна захопити бізнес конкурента. Ознак зараз у "Роснєфті" може з’явитися такий шанс.

Lukoil International GmbH зі штаб-квартирою у Відні керує понад сотнею дочірніх структур у близько 50 країнах і включає трейдингову Litasco з офісами у Женеві та Дубаї. Закордонні видобувні активи "Лукойлу" зосереджені у Казахстані, Узбекистані, Азербайджані, Єгипті, ОАЕ та країнах Африки і забезпечують близько 5% сукупного видобутку. Серед ключових активів – частка 75% у родовищі West Qurna-2 в Іраку.

До периметра міжнародних активів також входить мережа понад 5 300 АЗС у 20 країнах, зокрема у США, та кілька нафтохімічних заводів у Європі.