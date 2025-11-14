Кабмін виділив майже 1 мільярд на дотації для постраждалих від війни громад
Кабінет Міністрів затвердив розподіл додаткової дотації місцевим бюджетам в обсязі 936,6 млн грн.
Ці кошти спрямують громадам, розташованим на територіях можливих або активних бойових дій, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зокрема, їх розподілять наступним чином:
- 360 млн грн – для 9 обласних бюджетів (Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей);
- 576,6 млн грн – для 93 бюджетів територіальних громад у зазначених регіонах.
Кошти витрачатимуть на першочергові потреби місцевих бюджетів, зокрема:
- будівництво та облаштування первинних (мобільних) укриттів;
- заходи із забезпечення захисту об'єктів критичної інфраструктури;
- виконання першочергових (невідкладних) аварійно-відновлювальних робіт;
- ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж і систем;
- придбання транспортних засобів спеціалізованого та спеціального призначення, а також тракторів;
- придбання будівельних матеріалів;
- придбання пально-мастильних матеріалів для систем життєзабезпечення в осінньо-зимовий період.
За даними Мінфіну, загалом цьогоріч місцеві бюджети таких територій отримали понад 16,8 млрд грн додаткової дотації.
Як повідомлялося, водночас Кабмін зменшив фінансування програми додаткових дотацій місцевим бюджетам постраждалих від війни громад на 1,49 мільярда гривень. Ці кошти передали до Резервного фонду держбюджету, а звідти спрямували на виплати за програмою "Національний кешбек".
