Аграрна країна: В агросекторі працює кожен п'ятий українець, галузь забезпечує половину експорту, – Мінекономіки

В агросекторі працює кожен п’ятий українець, – Мінекономіки

Кожен п'ятий українець працює в аграрному секторі, галузь забезпечує близько 17% ВВП України та майже половину валютного виторгу від експорту товарів.

Про це розповів міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, інформує пресслужба міністерства.

Він зауважив, що 2025 рік був надзвичайно складним для аграрної галузі, проте вона продовжує забезпечувати вагомий внесок в економіку.

"Сектор продовжує залишатися одним із ключових драйверів економіки: він формує близько 17% ВВП, генерує майже половину валютної виручки та стабільно забезпечує присутність української продукції на світових ринках. Це свідчить про надзвичайну стійкість та професійність наших виробників", – зазначив Соболев.

Він додав, що водночас близько 200 тисяч представників сільського господарства служать у Збройних Силах України.

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року Україна експортувала сільськогосподарської продукції на $24,5 млрд. Це другий найбільший показник в історії після 2021 року.

За даними Держстату, загалом Україна за 2024 рік експортувала товарів на $41,73 млрд, а імпортувала – на $70,75 млрд. Відтак, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами торік зріс до $29,02 млрд.

З індустріальної промислової держави бізнесмени зробили аграрний придаток. Ще й пишаються цим "досягненням" . Ідіоти
показати весь коментар
15.11.2025 15:40 Відповісти
За десять років кліматичні зміни будуть настільки агресивними, що про аграрну країну більше мова не йтиме. Наземних і підземних водних ресурсів на зрошення не вистачить на інтенсивне сільське господарство, яке провадиться в Україні на даний момент. Вода для зрошення, незважаючи на сильне протистояння, буде дорожчати, навіть для наших найпривілегійованіших земельних баронів. На сьогодні, ні один агро-холдинг чи фермерське господарство не готується до кліматичних змін в плані посухостійких гібридів, нових культур, методів обробітку, зрошення і т.д. Тому, якщо протягом цих десяти років ми не станемо знову індустріальною державою з сильним сервісним сектором, то нічого буде на експорт вивозити і нічим поповнювати ВВП країни.
показати весь коментар
15.11.2025 16:56 Відповісти
через 10 років ми будем в сахарі садити генетичні помідори з всіма мікроелементами та з вітаміном С більшим ніж в лимоні
показати весь коментар
16.11.2025 10:54 Відповісти
Зерно, олія, мед, горіхи - то наше все!
Ледь не забув- і равлики!
показати весь коментар
15.11.2025 18:11 Відповісти
Продукти української промисловості неякісні і никому не потрібні а от зерно та горіхи їдять аж за вухами лящить
показати весь коментар
15.11.2025 19:44 Відповісти
Аграрна країна (с)
Да, и это очень плохо. Для всех нас было бы гораздо лучше если бы строили разнообразную технику !
показати весь коментар
15.11.2025 19:59 Відповісти
ну от китайці строять техніку для в сього світу і шо? у них ВВП на душу 14000 дол. = продуктивність одного сраного китайця в США ВВП на душу 80000, які якоби нічого не виробляють.
тому що їм ***** не потрібна твоя техніка вони заробляють на іншому приносить РЕАЛЬНЕ бабло,
бллять ну як можна бути таким тупим щоб поміняти роботу в гугл на завод що виготовляє якусь вазу що мявкає????
показати весь коментар
16.11.2025 10:43 Відповісти
С/г машини і механізми - імпортуємо за валюту , засоби захисту рослин - імпортуємо за валюту , насіння - імпортуємо за валюту , курчат , каченят , гусенят , індичат - імпортуємо за валюту .
Курс підтримується за рахунок іноземної фіндопомоги.
Не буде фіндопомоги - курс завалиться .
Ціни - злетять.
показати весь коментар
15.11.2025 22:27 Відповісти
----формує близько 17% ВВП, генерує майже половину валютної виручки
Читай уважно
показати весь коментар
16.11.2025 10:48 Відповісти
Так отож, тієї виручки - кіт наплакав, бо країна нічого не виробляє.
показати весь коментар
17.11.2025 05:23 Відповісти
прокурорам і суддям вистачає, навіть любі друзі клоуна задовбались переносити тяжкі мішки з баблом, в чому саме проблема??
показати весь коментар
17.11.2025 08:36 Відповісти
Скільки заробляють ті 1/5, як прі совку ?
показати весь коментар
16.11.2025 03:20 Відповісти
Ну комбайнерам трактористам в сезон платять агрохолдинги не менше тисячі УО. Але ж левова частка експорту аграріїв йде поза митними оформленнями не сплачуючи податків. Латифундисти безбожно багатіють ще й з держави вимагають субсидій.
показати весь коментар
16.11.2025 11:13 Відповісти

