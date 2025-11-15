Аграрна країна: В агросекторі працює кожен п’ятий українець, галузь забезпечує половину експорту, – Мінекономіки

Кожен п'ятий українець працює в аграрному секторі, галузь забезпечує близько 17% ВВП України та майже половину валютного виторгу від експорту товарів.

Про це розповів міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, інформує пресслужба міністерства.

Він зауважив, що 2025 рік був надзвичайно складним для аграрної галузі, проте вона продовжує забезпечувати вагомий внесок в економіку.

"Сектор продовжує залишатися одним із ключових драйверів економіки: він формує близько 17% ВВП, генерує майже половину валютної виручки та стабільно забезпечує присутність української продукції на світових ринках. Це свідчить про надзвичайну стійкість та професійність наших виробників", – зазначив Соболев.

Він додав, що водночас близько 200 тисяч представників сільського господарства служать у Збройних Силах України.

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року Україна експортувала сільськогосподарської продукції на $24,5 млрд. Це другий найбільший показник в історії після 2021 року.

За даними Держстату, загалом Україна за 2024 рік експортувала товарів на $41,73 млрд, а імпортувала – на $70,75 млрд. Відтак, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами торік зріс до $29,02 млрд.