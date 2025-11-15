Кабмін ліквідував комісію з питань оборонно-промислового комплексу
Кабінет Міністрів вирішив ліквідувати Міжвідомчу комісію з питань оборонно-промислового комплексу.
Відповідна постанова №1462 від 13 листопада оприлюднена на офіційному урядовому порталі.
Згідно із документом, уряд також вирішив визнати такими, що втратили чинність, низку постанов, пов’язаних з роботою цієї комісії.
Нагадаємо, Кабмін вирішив створити Міжвідомчу комісію з питань оборонно-промислового комплексу у січні 2020 року.
