Торгові війни Трампа: Швейцарія домовилася про зниження американських мит до 15%

США та Швейцарія "по суті" досягли торговельної угоди про зниження запроваджених адміністрацією президента Дональда Трампа тарифів на швейцарські товари з 39% до 15%.

Про це заявив торговий представник США Джеймісон Грір, передає Bloomberg.

"Ми по суті досягли угоди зі Швейцарією", – сказав Грір, пообіцявши оприлюднити деталі угоди пізніше.

Очікується, що угода суттєво полегшить становище Швейцарії, яка постраждала від найвищого мита, яке адміністрація Трампа запровадила для будь-якої розвиненої країни.

Нове 15% мито включає ставки режиму найбільшого сприяння та деякі інші існуючі мита, що є аналогічною домовленості з Європейським Союзом, сказав Грір.

За його словами, в обмін на це Швейцарія зобов'язалася інвестувати $200 мільярдів у США протягом терміну президентства Дональда Трампа, включаючи $70 мільярдів наступного року, у такі галузі, як фармацевтика та виплавка золота. Він додав, що Швейцарія також зобов'язалася купувати більше літаків у американської корпорації Boeing.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Очікується, що ця угода завершить багатомісячну суперечку, яка розпочалася в серпні, коли Трамп несподівано запровадив мита у розмірі 39% на швейцарський експорт, що більш ніж удвічі перевищує ставку, що застосовується до ЄС. Цей крок став несподіванкою для швейцарських чиновників і поставив під удар низку чутливих товарів швейцарського експорту, включно з машинобудуванням, виробництвом годинників та точних приладів.

Як повідомлялося, раніше Швейцарія запропонувала інвестувати в американську індустрію афінажу золота, намагаючись домогтися зниження 39% імпортного мита, запровадженого адміністрацією Трампа.

Наразі йдеться про можливе перенесення до США найменш маржинальних операцій – переплавлення лондонських зливків вагою 400 тройських унцій у 1-кілограмові зливки, популярні в Нью-Йорку.