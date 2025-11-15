Молдова взяла під контроль активи російського "Лукойлу" через санкції Трампа

Підконтрольний уряду Молдови Кишинівський міжнародний аеропорт імені Еуджена Доґи отримав у безкоштовне користування паливний термінал російської компанії "Лукойл".

Про це повідомив міністр енергетики країни Дорін Жунгієту, передає місцеве видання NewsMaker.

Договір про передачу активів в управління аеропорту на безоплатній основі сторони підписали 12 листопада, а наступного дня офіційно оформили передачу майна.

За словами молдовського міністра, угода є екстреним рішенням і дозволить аеропорту забезпечити постачання авіапалива для літаків, враховуючи те, що з 21 листопада "Лукойл" більше не зможе постачати нафтопродукти і заправляти літаки через санкції США.

Крім того, влада домовилася з румунською компанією про продаж палива аеропорту на найближчий період.

На наступному етапі уряд Молдови планує викупити активи та інфраструктуру аеропорту, що належать "Лукойлу", додав міністр.

Що відомо про продаж активів "Лукойл"?

Як повідомлялося, 23 жовтня адміністрація президента США Дональда Трампа вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти Росії "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні".

Під них потрапили російські нафтові гіганти "Роснєфть" та "Лукойл", а також всі їхні дочірні компанії. OFAC встановило крайній термін до 21 листопада для компаній, щоб згорнути свій бізнес за кордоном.

Одразу після цього "Лукойл" оголосив про продаж своїх міжнародних активів трейдеру Gunvor Group. Однак Мінфін США відмовився видати Gunvor ліцензію на придбання іноземних активів російського "Лукойлу" доки Росія не припинить війну в Україні, назвавши компанію-претендента "маріонеткою Кремля". Тим часом уряди низки країн вже готуються націоналізувати або взяти в управління активи компанії, щоб уникнути їх зупинки.

Якщо знайти нового покупця не вдасться, "Лукойл" може втратити закордонні активи вартістю близько 14 мільярдів євро, за оцінками Financial Times. Власники "Лукойлу" вже готуються до можливості того, що їхні активи можуть просто забрати, повідомляють джерела FT.

На цьому тлі знову почали ширитися чутки про можливе поглинання "Лукойлу" "Роснєфтью". За даними джерел видання, у минулому Путін блокував спроби керівника "Роснєфті" Ігоря Сєчіна захопити бізнес конкурента. Ознак зараз у "Роснєфті" може з’явитися такий шанс.

Lukoil International GmbH зі штаб-квартирою у Відні керує понад сотнею дочірніх структур у близько 50 країнах і включає трейдингову Litasco з офісами у Женеві та Дубаї. Закордонні видобувні активи "Лукойлу" зосереджені у Казахстані, Узбекистані, Азербайджані, Єгипті, ОАЕ та країнах Африки і забезпечують близько 5% сукупного видобутку. Серед ключових активів – частка 75% у родовищі West Qurna-2 в Іраку.

До периметра міжнародних активів також входить мережа понад 5 300 АЗС у 20 країнах, зокрема у США, та кілька нафтохімічних заводів у Європі.