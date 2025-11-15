"Тисяча Зеленського": Українці подали понад мільйон заявок за пів дня і "поклали" "Дію" (оновлено)

Заявки на отримання 1000 грн в межах програми "Зимової підтримки" протягом кількох годин подали понад 600 тисяч українців.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

"За перші години 633 047 людей, разом із дітьми, скористалися можливістю отримати допомогу від держави", – написала вона.

Кількість поданих заявок на отримання "тисячі" також особисто коментує президент Володимир Зеленський.

Так, станом 15:50 надійшов перший мільйон заявок від українців у "Дії" на "зимову підтримку", серед них 106 тисяч заявок на дітей, повідомив голова держави у Telegram.

Своєю чергою у службі підтримки додатку "Дія", через який подаються заявки на отримання виплати, повідомляють про проблеми у роботі через велике навантаження.

"Просто зараз мільйони українців одночасно подають заяви – і це чудово. Але через велике навантаження реєстри можуть працювати нестабільно. У частини користувачів з’являється помилка під час входу. Якщо у вас так сталося – будь ласка, спробуйте трохи пізніше", – зазначається у повідомленні.

Як отримати 1000 гривень з держбюджету

Як повідомлялося, 13 листопада Кабмін затвердив механізм виплати 1 000 гривень кожному українцю, незалежно від його доходів, у межах анонсованої президентом Володимиром Зеленським програми "Зимова підтримка".

Українці можуть подавати заяви на виплату 1 000 грн з 15 листопада. Зробити це можна через застосунок "Дія" або у відділенні "Укрпошти". Прийом заяв триватиме до 24 грудня 2025 року.

"тисячу" можна витратити на на ліки, продукти харчування українських виробників, поштові та комунальні послуги, а також книги та благодійні внески. Використати кошти потрібно до 30 червня 2026 року.

На фінансування виплат до кінця року виділили 11 мільярдів гривень, це дозволить виплатити по 1000 грн для 11 мільйонів українців.