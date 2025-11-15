"Тисяча Зеленського": Українці подали понад мільйон заявок за пів дня і "поклали" "Дію" (оновлено)

Заявки на отримання 1000 грн в межах програми "Зимової підтримки" протягом кількох годин подали понад 600 тисяч українців.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

"За перші години 633 047 людей, разом із дітьми, скористалися можливістю отримати допомогу від держави", – написала вона.

Кількість поданих заявок на отримання "тисячі" також особисто коментує президент Володимир Зеленський.

Так, станом 15:50 надійшов перший мільйон заявок від українців у "Дії" на "зимову підтримку", серед них 106 тисяч заявок на дітей, повідомив голова держави у Telegram.

Своєю чергою у службі підтримки додатку "Дія", через який подаються заявки на отримання виплати, повідомляють про проблеми у роботі через велике навантаження.

"Просто зараз мільйони українців одночасно подають заяви – і це чудово. Але через велике навантаження реєстри можуть працювати нестабільно. У частини користувачів з’являється помилка під час входу. Якщо у вас так сталося – будь ласка, спробуйте трохи пізніше", – зазначається у повідомленні.

Як отримати 1000 гривень з держбюджету

Як повідомлялося, 13 листопада Кабмін затвердив механізм виплати 1 000 гривень кожному українцю, незалежно від його доходів, у межах анонсованої президентом Володимиром Зеленським програми "Зимова підтримка".

Українці можуть подавати заяви на виплату 1 000 грн з 15 листопада. Зробити це можна через застосунок "Дія" або у відділенні "Укрпошти". Прийом заяв триватиме до 24 грудня 2025 року.

"тисячу" можна витратити на на ліки, продукти харчування українських виробників, поштові та комунальні послуги, а також книги та благодійні внески. Використати кошти потрібно до 30 червня 2026 року.

На фінансування виплат до кінця року виділили 11 мільярдів гривень, це дозволить виплатити по 1000 грн для 11 мільйонів українців.

Топ коментарі
+15
Перший мільйон бидла відмітився. Отак за срану тисячу яка нічого не варта , за яку навіть у супермаркеті на неділю скупитись не можна продають і честь і совість і життя інших людей , не кажучи вже про те в кого ці гроші забрали. Мені соромно жити в цій країні , де найкращих просто повбивала зрадницька влада і купує тушки по тисячі
15.11.2025 18:05 Відповісти
+10
ZЄбидло кинулося до халяви... Бо бояться, що тої вовіної тисячі на всіх не "фате"!
15.11.2025 16:23 Відповісти
+8
"Тисячу Зеленського" профінансують коштом соцзахисту дітей та підтримки малозабезпечених, - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3584971
Забрав гроші у малозабезпечених і дітей, аби за інетік заплатити на 4 місяці. Сподіваюсь на Божому суді тебе спитають за це.
15.11.2025 17:22 Відповісти
Я взяв. 4 місяці безкоштовного інтернета нікому не помішають.
15.11.2025 15:22 Відповісти
от і вся суть українства, халява, соромно за таких як ти,
15.11.2025 17:15 Відповісти
Зайшла перевірити, наскільки лягла дія..ніфіга не лежить, але замість ID-картки в мене тепер якійсь єДокумент, а іденкод не підтверджений податковою

Капець рукож@пи..ШІ сказав, що це тимчасовий документ для посвідчення особи на блокпостах..піпець..а нах ID-картку видаляти??
15.11.2025 21:13 Відповісти
дуже шкода
15.11.2025 22:15 Відповісти
бідося...
16.11.2025 06:17 Відповісти
Халява губить.
15.11.2025 17:19 Відповісти
Не бери халяву
15.11.2025 17:51 Відповісти
Твоя чесність нічого не варта без розуму. Візьми ту тисячу, яку, однаково, з великою вірогідністю, скомуніздять, й перерахуй її на благодійний фонд, якому ти довіряєш.
17.11.2025 08:39 Відповісти
Кути ти цю тисячу витратиш не має значення , ти її взяв , тобто вкрав у дітей у яких її забрав Зеленський , а ще підтримав його ,бо усі бачать що сусіди беруть і самі беруть. Є такий термін -обструкція. І нашому преЗеденту давно пора зробити саме це. І усій владі. Щоб усі бачили.Приклад - свій до свого по своє

https://uk.wikipedia.org/wiki/Свій_до_свого_по_своє

Тобто владі вже давно требе показати ,що вона не своя в Україні. Але бидлу все однаково .
17.11.2025 19:39 Відповісти
Як би там не було, у тебе з'являється можливість, особисто, без депутатів ( це слово у нас вже стало майже лайкою) вирішити - куди витратити ці кошти. Витратиш на розумні речі - молодець, залишиш їх на цілком можливе розкрадання - долбойожик. Тебе отримання цієї тисячі ні до чого не зобов'язує, можеш при цьому, навіть, вилаятися на адресу Зеленського, а на виборах за нього не голосувати.
18.11.2025 10:23 Відповісти
Будемо відверті. Ми продаємося за порожні обіцянки та гроші. Тому у нас лише змінюється прізвище президентів брехунів та кришувальників корупції і так буде і надалі. Єдиний вихід з цього порочного кола - це відбір суддів та керівників СБУ, МВС, ДБР, АРМА, НАБУ, САП, БЕБ та генпрокуратури нашими міжнародними партнерами щоб знищити корупційне коло, коли президент та парламентська більшість назначає керівниками виключно особисто вірних людей щоб були корупційні потоки та безкарність.
15.11.2025 21:24 Відповісти
Не треба всіх мішати з гівном
15.11.2025 23:02 Відповісти
Ви праві -не треба, але сумно дивитись, як нарід сам лізе в це лайно. Ніщо людей не вчить, а ще як почують слово халява...
16.11.2025 06:25 Відповісти
Не треба занадто агресивно відноситись до тих хто подав заявки на цю тисячу. Перш за все ці гроші забрали від дітей і постраждалих не ці люди, в зелене бидло що сидить на троні і ці гроші вже не повернуться по своєму призначенню. Їх або по тисячі роздадуть, або просто і легко розкрадуть всілякі зелені шміндічі.
Я би запропонував брати ці гроші і використати їх на допомогу армії чи ще якусь благодійність.
16.11.2025 08:54 Відповісти
"українці" в заголовку було б правильно взяти в лапки ... я не певен що після всього що зроблено Оманською Гнидою людей що кинулись за кісткою в 1к. можна вважати за українців
16.11.2025 11:37 Відповісти
Населення БИДЛО---як віл сам лізе в ярмо
16.11.2025 13:06 Відповісти
Я б так армією не прикривався...
В тексті є такий абзац:
"...."тисячу" можна витратити на на ліки, продукти харчування українських виробників, поштові та комунальні послуги, а також книги та благодійні внески. Використати кошти потрібно до 30 червня 2026 року. Джерело: https://censor.net/n3585231"

Тому це чергове "замилювання", особливо, на фоні "міндічгейту"
Для тупого "наріду"...
Юля Володимирівна - АУ!!!! У вас хороші учні...
16.11.2025 19:12 Відповісти
Мої рідні і знайомі всі відмовилися від цієї подачки.
16.11.2025 20:51 Відповісти

