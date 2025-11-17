Репараційний кредит для України: Голова Euroclear погрожує судом у випадку конфіскації активів РФ

Конфіскація росактивів: Бельгія та Єврокомісія проведуть зустріч

Європейський депозитарій Euroclear, де зберігається левова частка заморожених російських активів, готовий оскаржувати в суді можливі рішення влади ЄС про передачу цих активів Україні у тому чи іншому вигляді.

Про це гендиректорка депозитарію Валері Урбен заявила в інтерв'ю французькій газеті Le Monde, передає Deutsche Welle.

На її думку, будь-які дії, які "хоча б віддалено нагадують конфіскацію" активів РФ, будуть незаконними. А отже Euroclear може зіткнутися із загрозою судового переслідування з боку РФ, оскільки вилучення коштів суперечило б міжнародному праву.

Крім того, керівниця депозитарію занепокоєна через статус організації.

"Для Euroclear найважливіше – надійність та довіра. Ми є важливою ланкою, яка має залишатися надійною для стабільності фінансових ринків", – заявила Урбен.

За її словами, якщо Євросоюз все ж таки ухвалить рішення, яке буде схоже на конфіскацію, і рада директорів Euroclear вирішить, що це негативно позначається на діяльності організації, вона може відповісти "судовим шляхом".

"Існують закони. Залежно від правової бази ми вирішимо, що ми можемо і хочемо зробити", – заявила голова депозитарію.

Урбен зазначила, що дізналася про обговорення можливого вилучення заморожених в ЄС активів РФ із новин, коли наприкінці вересня на цю тему висловився канцлер ФРН Фрідріх Мерц. При цьому з нею, як головою депозитарію, європейські лідери не радилися, додала вона.

Що відомо про "репараційний кредит" для України?

Нагадаємо, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів у якості застави за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 мільярдів євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.

Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

вилучення коштів суперечило б міжнародному правуДжерело, а серійне убивство воєнним злочинцем *******, Українців, не суперечило б міжнародному праву?!?!
17.11.2025 09:48 Відповісти
ЦЕ все що треба знати про так-звану "європейську мораль..." та "міжнародне право"....
17.11.2025 10:02 Відповісти
Вийти з заявою, що готуєм зустрічний позов щодо фінансування тероризму, війни, воєних злочінів. Подивимось що буде з акцями цеї канторки.
Ой про що це я?
17.11.2025 09:49 Відповісти
Це вони про те міжнародне право говорять, що його москалія спочатку розтоптала, а потім виср@лась на нього ?
17.11.2025 09:49 Відповісти
той випадок коли гроші не пахнуть
17.11.2025 09:50 Відповісти
А що ж тоді є?

"ukrainian crisis", як кажуть дуже хитрі вузькоокі?
17.11.2025 10:33 Відповісти
а ви можете надати визначення поняття "війна" за тим вашим "міжнародним правом"?
17.11.2025 12:08 Відповісти
брешеш, хрюцкій. ти про міжнародне право не знаєш нічого, від слова зовсім.
18.11.2025 08:30 Відповісти
Ну естественно им прийдётся свои отдавать
17.11.2025 09:56 Відповісти
"оскільки вилучення коштів суперечило б міжнародному праву"

вашим міжнародним правом щодня підтираєтья паРаша
17.11.2025 10:01 Відповісти
жабогадюкинг начался и среди европы. Сша уже бабло перестали давать с приходом трампа. Европейские жители кстати на счет этого пишут примерно следующее "пока ракеты не начнут падать на польшу, эстонию и т.д., наши власти не выйдут из летаргического сна"
17.11.2025 10:08 Відповісти
Головний актив рф
https://youtube.com/shorts/2g4Icb22x58?si=Dp2sQxLJ4SkFZnEI
17.11.2025 10:11 Відповісти
ЄС мучиться, бо не знає, як витягти гроші, які становлять десь 0,4% ВВП ЄС. Здавалося б, своєму щиту могли б легко виділяти цю суму просто з бюджетів. А бач воно як.
17.11.2025 10:49 Відповісти
Ви всі телепні.

Вся справа в тому, шо поки гроші знаходяться в Euroclear, вони ними крутять, як хочуть, і знають, шо москалі їх ніколи назад не отримують.

А ЄС хоче їх забрати, і це Euroclear нестемно бісить.
17.11.2025 10:56 Відповісти
на місці керівників депозитарію та Бельгії всі робили б так само
17.11.2025 11:08 Відповісти
Потвори
17.11.2025 12:56 Відповісти
В рило їй дати..Бо всім давно насрати на всі домовленності..Дура кончена..Буде потім як пособник неофашистів рф проходить...
17.11.2025 22:04 Відповісти
А агресивна війна, порушення кордонів, анексія та окупація територій, геноцид та воєнні злочини, нехтування Статутом ООН, порушення ратифікованих міжнародних договорів не суперечить міжнародному праву??? Орки поставили себе поза законом, тому не можуть апелювати до норм міжнародного права.
Кончена потвора
17.11.2025 22:17 Відповісти
Як каже мексиканська приказка:"вкради у крадія і тобі простяться гріхи".
17.11.2025 22:17 Відповісти
Цікаво, якщо одна сторона (під@раша) вийшла з правового поля і більше не визнає міжнародне право, то як вона (під@раша) може щось вимагати. Європейські суди, які визнають це право, не повинні навіть розглядати позови московитів, якщо інакше, то права немає взагалі....
18.11.2025 08:18 Відповісти
Накачуйте і далі рашку баблом
19.11.2025 11:52 Відповісти

