Репараційний кредит для України: Голова Euroclear погрожує судом у випадку конфіскації активів РФ

Європейський депозитарій Euroclear, де зберігається левова частка заморожених російських активів, готовий оскаржувати в суді можливі рішення влади ЄС про передачу цих активів Україні у тому чи іншому вигляді.

Про це гендиректорка депозитарію Валері Урбен заявила в інтерв'ю французькій газеті Le Monde, передає Deutsche Welle.

На її думку, будь-які дії, які "хоча б віддалено нагадують конфіскацію" активів РФ, будуть незаконними. А отже Euroclear може зіткнутися із загрозою судового переслідування з боку РФ, оскільки вилучення коштів суперечило б міжнародному праву.

Крім того, керівниця депозитарію занепокоєна через статус організації.

"Для Euroclear найважливіше – надійність та довіра. Ми є важливою ланкою, яка має залишатися надійною для стабільності фінансових ринків", – заявила Урбен.

За її словами, якщо Євросоюз все ж таки ухвалить рішення, яке буде схоже на конфіскацію, і рада директорів Euroclear вирішить, що це негативно позначається на діяльності організації, вона може відповісти "судовим шляхом".

"Існують закони. Залежно від правової бази ми вирішимо, що ми можемо і хочемо зробити", – заявила голова депозитарію.

Урбен зазначила, що дізналася про обговорення можливого вилучення заморожених в ЄС активів РФ із новин, коли наприкінці вересня на цю тему висловився канцлер ФРН Фрідріх Мерц. При цьому з нею, як головою депозитарію, європейські лідери не радилися, додала вона.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Що відомо про "репараційний кредит" для України?

Нагадаємо, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів у якості застави за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 мільярдів євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.

Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.