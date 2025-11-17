На Закарпатті відновили видобуток солі. Зеленський обіцяв забезпечити нею всю Україну

Із 7 листопада після півторарічної перерви відновили видобування камʼяної солі на Тереблянському родовищі в Закарпатській області.

Про це співвласник ТОВ "Катіон Інвест" Валентин Кондратьєв розповів галузевому виданню Nadra.info.

"Почали видобувати наш продукт – сіль технічну для промислового переробляння. Отримали позитивний сертифікат від Держпродспоживслужби. Наступного тижня чекаємо на лабораторію ДерждорНДІ (ДП "НІРІ", – ред.) для фіксування видобутку солі з шахти Тереблянського родовища, відбору зразків для аналізу і видачі сертифікату відповідності", – розповів співвласник компанії.

За його словами, компанія вже уклала договори з дорожніми службами Закарпатської, Львівської та Житомирської областей на постачання технічної солі.

Як повідомлялося, видобуток кам’яної солі на Тереблянському родовищі в Закарпатській області, яке розробляє компанія "Катіон Інвест", припинився у травні 2024 року. Співвласник компанії Валентин Кондратьєв пояснював це конфліктом між учасниками проєкту і блокуванням роботи податківцями.

За даними у системі YouControl, 50% статутного капіталу ТОВ "Катіон Інвест" належить АТ "ЗНВКІФ "Ехо" Валентина Кондратьєва, 45% через АТ "ЗНВКІФ "ЮКОН" контролює Оксана Омельяненко, ще 5% має Ігор Герей.

Читайте також: Закарпаття зможе забезпечити кухонною та технічною сіллю усю Україну, – Зеленський

Як повідомлялося, у серпні 2023 року президент Володимир Зеленський заявляв, що родовище солі на Закарпатті зможе забезпечити кухонною та технічною сіллю усю Україну.

Водночас голова Закарпатської ОВА Віктор Микита визнавав, що технічна сіль, яка видобувається на Закарпатті, дорожча за імпортовану з Африки.

Нагадаємо, у квітні 2022 року через російську військову агресію зупинилося найбільше в Європі підприємство з видобутку солі – ДП "Артемсіль".