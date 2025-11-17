Samsung підвищив ціни на чипи пам’яті одразу на 60% через дефіцит, – Reuters

Компанія Samsung Electronics цього місяця підвищила на 60% ціни на окремі чипи пам’яті, які нині перебувають у дефіциті через глобальну гонку зі створення AI-дата-центрів.

Це рішення ухвалили після того, як найбільший у світі виробник мікросхем пам’яті відклав офіційне оголошення цін за контрактами у жовтні, повідомляє Reuters.

Підвищення вартості цих чипів, що переважно використовуються у серверах, ймовірно, збільшить фінансовий тиск на великі компанії, які будують інфраструктуру для обробки даних. Зростання цін також може позначитися на вартості смартфонів, комп’ютерів та інших пристроїв, у яких ці мікросхеми застосовують.

"Багато найбільших виробників серверів та будівельників центрів обробки даних тепер визнають, що вони не отримають достатньо продукції. Цінові надбавки, які сплачуються, є надзвичайними", – пояснив Тобі Гоннерман, президент дистриб’ютора напівпровідників Fusion Worldwide.

За його словами, контрактні ціни південнокорейської компанії на модулі пам’яті DDR5 на 32 ГБ у листопаді зросли до $239, порівняно із $149 у вересні.

DDR-пам’ять застосовується у серверах, комп’ютерах та інших пристроях, підвищуючи їхню обчислювальну продуктивність завдяки тимчасовому зберіганню даних і швидкій їх обробці.

Samsung також піднімає ціни на модулі DDR5 обсягом 16 ГБ та 128 ГБ приблизно на 50% — до $135 і $1194 відповідно. Модулі на 64 ГБ і 96 ГБ подорожчали більш ніж на 30%, уточнив Гоннерман.

Керівники галузевих компаній та аналітики зазначають, що дефіцит чипів призвів до панічних закупівель серед деяких клієнтів. Провідний китайський контрактний виробник мікросхем SMIC заявив, що нестача чипів пам’яті змушує клієнтів відкладати замовлення на інші типи мікросхем, які також використовуються в їхніх продуктах.

Китайський виробник смартфонів та електроніки Xiaomi минулого місяця попередив, що подорожчання чипів вже збільшило собівартість виробництва телефонів.

Попри виклики, дефіцит став вигідним для Samsung, яка відставала від конкурентів у розробці передових чипів для штучного інтелекту та донедавна не демонструвала настільки значного зростання прибутків.

