В Україні зареєстрували понад 7 500 нових компаній за квартал. У якій галузі нових бізнесів найбільше?

У третьому кварталі 2025 року в Україні зареєстрували 7 584 нових компаній, а припинили діяльність 719 юридичних осіб.

Новий бізнес традиційно найактивніше реєструють у сфері оптової торгівлі – за три місяці була зареєстрована 2 971 нова компанія, свідчать підрахунки аналітиків YC.Market.

На другому місці – інформаційні технології з 2586 новозареєстрованими компаніями, замикає трійку сектор операцій з нерухомістю – 2214 нових реєстрацій бізнесів. До топ-5 також увійшли транспорт і логістика (1943 компанії) та будівництво (1885 компаній).

Найбільше припинень діяльності компаній у третьому кварталі зафіксували у сфері оптової торгівлі (388 компаній), операцій з нерухомістю (195 компаній), сільському господарстві (191), будівництві (144 компанії) та секторі інших послуг (132).

Найбільшу кількість нових компаній було зареєстровано у Києві – 2805. Високу динаміку також демонструє Львівська область – 660 компаній. Замикають пʼятірку лідерів Дніпропетровська (563), Київська (504) та Одеська (452) області.

Найменше нових реєстрацій компаній зафіксовано в Донецькій (14 компаній), Херсонській (15), Чернігівській (70), Чернівецькій (88) та Сумській (92) областях.

Щодо гендерного розподілу, то жінки є засновницями 2395 зареєстрованих у третьому кварталі компаній, що становить 31,5% від загальної кількості. Натомість чоловіки є засновниками 5189 компаній, що відповідає 68,5%.

Як повідомлялося, за перші 9 місяців 2025 року в Україні зареєстрували понад 225 тисяч нових ФОПів, це майже стільки ж, як і за аналогічний період торік. Водночас понад 213 тисяч підприємців вирішили завершити свою діяльність, це на 11% більше, ніж за той самий період 2024 року.