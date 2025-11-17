Гривня знижується щодо долара: Нацбанк встановив офіційний курс на вівторок
Гривня знижується щодо долара США, але зміцнилася щодо євро.
За підсумками торгів на міжбанку, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на вівторок, 18 листопада, на рівні 42,0670 грн/$, порівняно із 42,0423 грн/$ у п'ятницю. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.
Водночас курс гривні до євро зміцнився на 20 копійок – до 48,7872 за євро. 2 липня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
