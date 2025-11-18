Американський гігант Chevron зацікавився активами російського "Лукойлу", – Reuters

Американський нафтовий гігант Chevron вивчає варіанти купівлі глобальних активів російської нафтової компанії "Лукойл", що перебуває під санкціями.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Минулого тижня Міністерство фінансів США дало дозвіл потенційним покупцям на переговори з "Лукойлом" щодо іноземних активів.

Відтак, Chevron приєднається до Carlyle та інших фірм у гонці за портфель акцій "Лукойлу" вартістю щонайменше $20 млрд.

Втім, за джерелами агентства, Chevron вивчає варіанти купівлі активів "Лукойлу" в тих галузях, де компанії перетинаються, а не всього портфеля.

"Лукойл" видобуває близько 2% світової нафти всередині країни та за кордоном, і заявив, що шукає покупців для своїх міжнародних активів, які виробляють 0,5% світової нафти та оцінюються приблизно в $22 млрд, згідно з поданими звітами за 2024 рік. "Лукойл" також має частку в нігерійській шельфовій ліцензії OML-140, якою керує Chevron.

Раніше стало відомо, що Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США відтермінувало набуття чинності санкцій проти російського нафтового гіганта "Лукойл" на три тижні – до 13 грудня. Окремо OFAC надало дозвіл на завершення операцій з активами "Лукойлу" у Болгарії до 29 квітня 2026 року.

OFAC відклало санкції проти "Лукойлу" після того, як купівлею закордонних активів російської компанії зацікавилась американська інвестиційна компанія Carlyle, повідомляло Reuters. Водночас Болгарія запроваджує зміни до законодавства, які дозволять їй взяти під контроль нафтопереробний завод "Лукойлу" у Бургасі, щоб продати його новому власнику.

Що відомо про продаж активів "Лукойл"?

Як повідомлялося, 23 жовтня адміністрація президента США Дональда Трампа вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти Росії "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні".

Під них потрапили російські нафтові гіганти "Роснєфть" та "Лукойл", а також всі їхні дочірні компанії. Спочатку OFAC встановило крайній термін до 21 листопада для компаній, щоб згорнути свій бізнес за кордоном.

Одразу після цього "Лукойл" оголосив про продаж своїх міжнародних активів трейдеру Gunvor Group. Однак Мінфін США відмовився видати Gunvor ліцензію на придбання іноземних активів російського "Лукойлу" доки Росія не припинить війну в Україні, назвавши компанію-претендента "маріонеткою Кремля". Тим часом уряди низки країн вже готуються націоналізувати або взяти в управління активи компанії, щоб уникнути їх зупинки.

Якщо знайти нового покупця не вдасться, "Лукойл" може втратити закордонні активи вартістю близько 14 млрд євро, за оцінками Financial Times. Власники "Лукойлу" вже готуються до можливості того, що їхні активи можуть просто забрати, повідомляють джерела FT.

На цьому тлі знову почали ширитися чутки про можливе поглинання "Лукойлу" "Роснєфтью". За даними джерел видання, у минулому Путін блокував спроби керівника "Роснєфті" Ігоря Сєчіна захопити бізнес конкурента. Ознак зараз у "Роснєфті" може з’явитися такий шанс.

Lukoil International GmbH зі штаб-квартирою у Відні керує понад сотнею дочірніх структур у близько 50 країнах і включає трейдингову компанію Litasco з офісами у Женеві та Дубаї. Закордонні видобувні активи "Лукойлу" зосереджені у Казахстані, Узбекистані, Азербайджані, Єгипті, ОАЕ та країнах Африки і забезпечують близько 5% сукупного видобутку. Серед ключових активів – частка 75% у родовищі West Qurna-2 в Іраку.

До периметра міжнародних активів також входить мережа понад 5 300 АЗС у 20 країнах, зокрема у США, та кілька нафтохімічних заводів у Європі.