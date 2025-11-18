У Києві відбувся перший хакатон оборонних технологій, спрямований на пошук нових рішень для ППО. ФОТОрепортаж

У Києві вперше відбувся European Defense Tech Hackathon (EDTH), присвячений пошуку рішень для протидії ворожим дронам.

Захід організували European Defense Tech Hub (EDTH), Snake Island Institute, Moodro, Inflection та Київський авіаційний інститут (КАІ), він відбувався з 6 по 9 листопада і зібрав понад 300 учасників, повідомляє "Індустрія дронів".

Основна мета заходу полягала в прискоренні розробки оборонних технологій шляхом налагодження зв'язку між досвідченими військовими й інженерами, які прагнуть створювати рішення, що дійсно працюють на полі бою.

"Оборонні технології мають створюватися разом із військовими, які знають, що насправді працює в бою: людьми, у яких є розуміння часу, стресу, місцевості, поведінки ворога і наслідків помилки. Відкрита комунікація з військовими допомагає будувати технології для поля бою, а не для виставок", – розповіла Вікторія Гончарук, керівниця напрямку оборонних технологій в Snake Island Institute.

Виклики, представлені на хакатоні, були спрямовані на вирішення завдань у сферах протиповітряної оборони, виявленні БпЛА, автономних систем перехоплення та багатосенсорному злитті даних. Завдання підготували Snake Island Institute у співпраці з українськими підрозділами, зокрема 3-м армійським корпусом, 3-ю окремою штурмовою бригадою та 412-ю окремою бригадою Сил безпілотних систем Nemesis, а також партнерськими компаніями.

"Метою першого European Defense Tech Hackathon у Києві було зміцнення співпраці між досвідченими українськими бригадами й талановитими інженерами з України та Європи. За чотири дні роботи 23 команди зуміли перетворити складні бойові виклики на прототипи, демонструючи ефективність і результативність спільної роботи. Це яскравий приклад практичних оборонних інновацій, над якими можуть працювати Україна та Європа в швидкому й узгодженому темпі", – зазначив Уве Міхаеліс, стартап-ментор European Defense Tech Hub.

У хакатоні взяли участь 23 команди: вони обирали завдання, працювали над рішеннями, презентували результати та брали участь у церемонії нагородження. За підсумками хакатону судді визначили трьох переможців і ще три команди, які отримали визнання від військових і перспективу подальшої співпраці.

1 місце: команда UVAGA з проєктом ASPIS – рішення ближньої дії з FPV-радаром, призначеного для нерадіочастотного виявлення малих швидкісних FPV-дронів; може використовуватися на перехоплювачах або стаціонарних платформах.

2 місце: команда Genova з проєктом NEye – AI-платформою OSINT-розвідки, що збирає дані з публічних джерел, кластеризує події та надає сповіщення про загрози в реальному часі, супроводжуючи ризики доказами для їхньої ефективної оцінки й аналізу.

3 місце: команда A1 із проєктом, спрямованим на створення системи повернення демобілізованих пілотів з інвалідністю до технічних ролей в оборонному секторі.

"Головний урок полягає в тому, що нові технології живуть недовго. Деякі технології живуть кілька місяців, якісь – кілька тижнів. Саме тому ми маємо забезпечити максимально швидкий цикл розробки нових технологій. Шлях до перемоги у цій війні – випереджати нашого ворога. Нам потрібно створювати новітні технології, безперервно працювати над їх удосконаленням і постійно враховувати майбутні зміни на полі бою", – наголосив Євгеній "Панч" Панченко з 3-ї окремої штурмової бригади.

Захід зібрав понад 300 учасників, включно з інженерами, розробниками, представниками фондів і військових фахівців.

Головний партнер хакатону – Nordic Air Defence. Партенри події – Tytan Technologies, Farsight Vision, Alta Ares, NUNC Capital, D3 Fund, Bifrost Defence, Synteza AI, Defense Builder, Dignitas Fund, Drone Aid, Pilotix, Project Q, Lobby X, Calibrated, Fire Point.