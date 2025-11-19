Зниження гривні призупинилося: Нацбанк встановив курс долара на четвер

Курс гривні майже не змінився долара США, але трохи зміцнився щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на четвер, 20 листопада, на рівні 42,0948 грн/$, порівняно із 42,0924 грн/$ у середу. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 5 копійок – до 48,7374 за євро. 2 липня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.