Рада має ухвалити затвердити держбюджет на 2026 рік не пізніше 2 грудня, – Свириденко

Верховна Рада має ухвалити законопроєкт "Про державний бюджет України на 2026 рік" у другому читанні не пізніше 2 грудня.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками зустрічі з місією Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм.

Вона нагадала, що уряд обговорює з МВФ нову Програму розширеного фінансування на період 2026-2029 років.

"Обговорили проєкт державного бюджету-2026, внесений до Верховної Ради, і ухвалення якого є необхідним в контексті затвердження нової Програми. Разом з партнерами з МВФ висловили сподівання, що голосування за документ відбудеться не пізніше 2 грудня", – написала Свириденко.

Вона повідомила, що під час зустрічі також поінформувала місію МВФ про план дій для перезавантаження системи управління в енергетичній галузі.

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Як повідомлялося, Верховна Рада мала ухвалити закон "Про державний бюджет України на 2026 рік" до 20 листопада. Але голосування відклали щонайменше на два тижні – до початку грудня.

Серед причин депутати називають відсутність підтримки в залі через кризу, спричинену скандалом навколо причетності оточення президента до корупції в "Енергоатомі", а також наявні невирішені розбіжності з урядом щодо окремих норм бюджету.

Деякі з них хочуть перезавантаження команди Офісу президента, зокрема звільнення голови ОП Андрія Єрмака.

Нагадаємо, Кабмін 5 листопада затвердив проєкт держбюджету на 2026 рік до другого читання з урахуванням пропозицій парламенту. Водночас перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") зауважував, що низка пропозицій депутатів залишилась неврахованою.