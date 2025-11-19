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Новини Відключення електроенергії
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У четвер світла буде менше: Відключення діятимуть усю добу, обмежуватимуть на півтори черги більше, – "Укренерго"

У четвер відключення діятимуть усю добу, обмежуватимуть на півтори черги більше

Завтра, 20 листопада, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Причина запровадження обмежень – наслідки сьогоднішньої та попередніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 2,5 до 4 черг;
  • графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.

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Нагадаємо, 19 листопада застосовуються заходи обмеження споживання електроенергіїграфіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – від 1 до 4 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години); графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.

До того голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що графіки відключення світла для населення можуть діяти до кінця зими, у випадку морозів відключення будуть тривалішими.

Як повідомлялося, ціллю масованого ракетно-дронового удару російських військ вранці 19 листопада стали об'єкти енергетичної інфраструктури в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях.

Російські війська в ніч на 19 листопада випустили по Україні понад 470 дронів та 48 ракет різного типу – балістичні та крилаті. У Тернополі зафіксовано влучання у житлові девʼятиповерхівки, загинули 10 людей, 37 осіб, зокрема 12 дітей, дістали поранення.

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електроенергія (4682) Укренерго (2174) відключення світла (850)
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Топ коментарі
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19.11.2025 18:34 Відповісти
+4
Террор від рашистів і зе-Лупи. Сидіть вкраїнчики без світла та прославляйте те лайно що обрали в 2019 році.Що маєте то маєте.
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19.11.2025 19:25 Відповісти
+3
Как-то интересно. Прилетает в Киев , Киев сидит без света, прилетает во по Львову и Тернополь .... Киев сидит без света))
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19.11.2025 20:37 Відповісти
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19.11.2025 18:34 Відповісти
А вчора писали, що "ми там все пофіксили і світла буде більше".
Н - наїб...нькали
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19.11.2025 18:36 Відповісти
У Тернополі зафіксовано влучання у житлові девʼятиповерхівки, загинули 10 людей, 37 осіб, зокрема 12 дітей, дістали поранення. Джерело: https://censor.net/n3585898 НАСПРАВДІ: Внаслідок масованого комбінованого російського удару по місту загинули 25 людей, серед них - троє дітей. Ще 73 людини, з них 15 дітей, постраждали.
Як ПРИКРО НЕГАРНО редакціє !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.11.2025 18:38 Відповісти
Террор від рашистів і зе-Лупи. Сидіть вкраїнчики без світла та прославляйте те лайно що обрали в 2019 році.Що маєте то маєте.
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19.11.2025 19:25 Відповісти
Как-то интересно. Прилетает в Киев , Киев сидит без света, прилетает во по Львову и Тернополь .... Киев сидит без света))
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19.11.2025 20:37 Відповісти
Одесса. За весь день свет суммарно был чуть более трёх часов. Всё остальное время - отключения.
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19.11.2025 20:50 Відповісти
Странно, должно быть минимум 10 часов свет
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19.11.2025 21:16 Відповісти
Ага..завтра буде 8 у мене. Причому 4 рано вранці, поки ще всі сплять. Потім 4 вдень, і все. Тупо люди уходять на роботу, приходять з роботи - і все немає світла.
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19.11.2025 23:44 Відповісти
Більшість часу дійсно вночі чи на світанку, коли мало хто той світ застане. А так встигаю на пару годин користуватись світом, усе інше тільки темрява.
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20.11.2025 09:40 Відповісти
Запоріжжя мінус 14-15 годин на добу. Світло є тільки вночі.
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19.11.2025 21:49 Відповісти
Вінниця цілий день немає світтла. Тепер і вночі не буде??? Щоб ви , зелені гниди і ваші вилупки, подохли у темряві. Зелені паскуди!
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19.11.2025 21:59 Відповісти
а може кацапів треба проклинати? чи то зе тес розрушив?
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20.11.2025 03:02 Відповісти
Ага ...кацапи розклали гроші на захист і за 4 роки нічого не зробили....ти зелене притрушене лайно звідки пишеш?
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20.11.2025 03:25 Відповісти
Це зрозуміло, але чим можно захисти об'єкт від прямого удару балістичною ракетою? Сотні "Петріотів" поставити біля всіх електростанцій і великих трансформаторів? Де їх взяти?
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20.11.2025 08:17 Відповісти
Ти дебіл, чи придурюєшся, чи просто зелена ботяра?
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20.11.2025 19:05 Відповісти
Яке цікаве життя обрали 21 квітня 2019 року лохи73% ... аж Путло Погане в захваті!
За Папєрєдніка Путло сиділо тихо , а Україна була зі світлом ... ЦЕ ФАКТ!
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19.11.2025 23:33 Відповісти
Дніпро - по 14 - 15 годин без світла.
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19.11.2025 23:38 Відповісти
В Києві - 16 годин не буде..
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19.11.2025 23:46 Відповісти
Просто чекають будь-якого обстрілу по будь-яким об'єктам щоб під цим приводом вирубати світло у найбільш заселених містах.
Звичайна економія ресурсів, тобто вугілля і газу.
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20.11.2025 00:31 Відповісти
Це Закарпаття
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20.11.2025 00:42 Відповісти
білим-є е/е
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20.11.2025 00:44 Відповісти
Так це терпимо.
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20.11.2025 09:27 Відповісти
Добре, що в Стамбулі світло не вимикають ... ЛІДОРУ та Умєрову там комфортно вести бесіди про своє майбутнє.
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20.11.2025 00:47 Відповісти
Там ще ж дЄрмак-це як трійка з к/ф-бувалий,трус і балбєс
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20.11.2025 01:29 Відповісти
Свет есть 24/7 на всех заводах ахметова...
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20.11.2025 09:34 Відповісти
Мабуть скоро будуть набирати добровольців щоб педалі крутили. Електричний струм добували.
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20.11.2025 09:54 Відповісти

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