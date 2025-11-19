У четвер світла буде менше: Відключення діятимуть усю добу, обмежуватимуть на півтори черги більше, – "Укренерго"

Завтра, 20 листопада, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Причина запровадження обмежень – наслідки сьогоднішньої та попередніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 2,5 до 4 черг;

графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.

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Нагадаємо, 19 листопада застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії: графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – від 1 до 4 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години); графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.

До того голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що графіки відключення світла для населення можуть діяти до кінця зими, у випадку морозів відключення будуть тривалішими.

Як повідомлялося, ціллю масованого ракетно-дронового удару російських військ вранці 19 листопада стали об'єкти енергетичної інфраструктури в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях.

Російські війська в ніч на 19 листопада випустили по Україні понад 470 дронів та 48 ракет різного типу – балістичні та крилаті. У Тернополі зафіксовано влучання у житлові девʼятиповерхівки, загинули 10 людей, 37 осіб, зокрема 12 дітей, дістали поранення.