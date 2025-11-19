Нацполіція купить ще 150 новеньких білих пікапів з мигалками за 220 мільйонів

Національна поліція України купує 150 вантажних автомобілів спеціалізованого призначення типу пікап.

Загалом планують замовити 150 нових авто 2025 року випуску, повідомляється у системі Prozorro.

У тендерній документації зазначається, що купують повнопривідні авто білого кольору потужністю двигуна не менше 180 к.с. та кліренсом не менше 22 см.

Авто матимуть антиблокувальну гальмівну систему, електронні системи розподілу гальмівних зусиль та стабілізації/курсової стійкості, систему допомоги при рушанні на підйомі, систему кондиціонування, центральний замок дверей з дистанційним керуванням тощо.

З-поміж спеціального обладнання автівки матимуть лише сигнальний світлодіодний пристрій синього кольору на магнітній основі, встановлений на даху автомобіля.

Замовник має отримати нові пікапи до 15 грудня і розрахується за них протягом 30 днів після дати поставки.

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Очікувана вартість закупівлі становила 216,72 млн грн. Єдиним учасником тендеру стало ТОВ "Укравто на Харківському", яке не знизило ціну ані на гривню. Наразі Нацполіція планує підписати угоду з цим постачальником.

Компанія запропонувала пікапи марки ЗАЗ А22301, створені на базі корейської моделі Musso Grand від компанії KG Mobility (SsangYong) у комплектації "Комфорт". На сайті "Укравто" такі авто продають по 1,52 млн грн.

За даними у системі YouControl, ТОВ "Укравто на Харківському" входить до складу корпорації "Укравто" Таріела Васадзе.

Які ще авто купує Нацполіція?

Як повідомлялося, у жовтні Нацполіція уклала договір з ТОВ "Кий Авто Центр" на закупівлю 150 нових автомобілів для поліцейських на базі Renault Duster загальною вартістю 177,048 млн грн (з ПДВ).

У серпні Національна поліція вже замовила у ТОВ "Кий Авто Центр" 150 нових автомобілів на базі Renault Duster для поліцейських загальною вартістю 175,38 млн грн (з ПДВ). Тоді компанія також була єдиним учасником закупівлі, тому не знижувала ціну, а одне авто обійшлося Нацполіції трохи дешевше – по 1,17 млн грн з ПДВ.

Минулого року Нацполіція також придбала у ТОВ "Кий авто центр" 150 нових легкових автомобілів на базі Renault Duster, але тоді вони коштували суттєво дешевше – по 846,9 тис. грн за одиницю (без ПДВ).