Кабмін призначив керівником Міненерго першого заступника ексміністерки Гринчук
Кабінет Міністрів призначив виконувачем обовʼязків міністра енергетики Артема Некрасова.
Відповідне розпорядження уряд схвалив на своєму засіданні сьогодні, повідомляє пресслужба Міненерго.
Некрасов з 1 серпня 2025 року обіймає посаду першого заступника міністра енергетики.
Згідно з офіційною біографією, протягом 2020-2021 років він працював радником директора держпідприємства "Калуська Теплоелектроцентраль-Нова", згодом – радником президента НАЕК "Енергоатом".
З листопада 2021 року обіймав посади заступника директора з загальних питань, першого заступника директора, а з грудня 2022 року виконував обов’язки директора ДП "Гарантований покупець".
Як повідомлялося, раніше у середу Верховна Рада України підтримала звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики. Разом із колишнім очільником міністерства Германом Галущенком вона фігурувала у так званих "плівках Міндіча", які НАБУ частково оприлюднило в межах операції "Мідас" про корупцію в "Енергоатомі" за участі оточення президента.
19 листопада ВР також підтримала звільнення Галущенка з посади міністра юстиції.
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Государственное предприятие «Гарантированный покупатель» (ГарПок): руководство распределяет премии и надбавки «своим» людям, а те, в свою очередь, возвращают «благодарность» в форме откатов, пишет Антикор. Руководит Артем Некрасов.
Артем Некрасов до недавнего времени и.о. директора «ГарПок». Согласно его декларации за 2024, получил зарплату в размере 1,94 млн гривен - это примерно 162 тыс. гривен в месяц. На первый взгляд, солидная сумма для руководителя предприятия. Но сравнение с подчинёнными раскрывает странную диспропорцию.
Возьмём Наталью Скорейко, начальника юридического департамента «ГарПок». Она за тот же период зарплату в 2,93 млн гривен - то есть 244 тыс. гривен ежемесячно. Скорейко получает на 50% больше, чем её непосредственный руководитель. Это не единственное отклонение.
Владислав Новиков, заместитель директора по общим вопросам, совмещает работу в «ГарПок» с мандатом депутата Харьковского районного совета. Его декларация фиксирует астрономическую зарплату за 2024 год: 5,22 млн гривен, или около 435 тыс. в месяц. Новиков, которого недавно назначили и.о. директора «ГарПок» после перехода Некрасова на должность первого заместителя министра энергетики, получает втрое больше, чем бывший руководитель.
Логика проста: как может директор государственного предприятия зарабатывать меньше, чем его заместитель или начальник департамента?
Некрасов устанавливал максимальные премии и надбавки «своим» людям, ожидая «откаты» - неофициальные возвращения части средств.
Новиков, с его депутатским мандатом, переходит на руководящую роль, имея за плечами зарплату, которая превышает доходы многих топ-менеджеров частного сектора. Является ли это вознаграждением за лояльность? Вопрос открыт.
Эти диспропорции в декларациях - не просто бухгалтерские курьезы. Они указывают на возможную коррупционную схему, где государственные средства превращаются в личные бонусы для узкого круга лиц.