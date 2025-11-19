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Новини Міндічгейт
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Кабмін призначив керівником Міненерго першого заступника ексміністерки Гринчук

Артем Некрасов

Кабінет Міністрів призначив виконувачем обовʼязків міністра енергетики Артема Некрасова.

Відповідне розпорядження уряд схвалив на своєму засіданні сьогодні, повідомляє пресслужба Міненерго.

Некрасов з 1 серпня 2025 року обіймає посаду першого заступника міністра енергетики.

Згідно з офіційною біографією, протягом 2020-2021 років він працював радником директора держпідприємства "Калуська Теплоелектроцентраль-Нова", згодом – радником президента НАЕК "Енергоатом".

З листопада 2021 року обіймав посади заступника директора з загальних питань, першого заступника директора, а з грудня 2022 року виконував обов’язки директора ДП "Гарантований покупець".

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Як повідомлялося, раніше у середу Верховна Рада України підтримала звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики. Разом із колишнім очільником міністерства Германом Галущенком вона фігурувала у так званих "плівках Міндіча", які НАБУ частково оприлюднило в межах операції "Мідас" про корупцію в "Енергоатомі" за участі оточення президента.

19 листопада ВР також підтримала звільнення Галущенка з посади міністра юстиції.

Автор: 

Кабмін (7883) Галущенко Герман (223) Міненерго (987) Міндіч Тімур (31) Гринчук Світлана (16)
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Топ коментарі
+11
Трудову діяльність розпочинав в органах внутрішніх справ....далі все зрозуміло)))
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19.11.2025 19:31 Відповісти
+9
Некрасови, Толстоєвські ...
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19.11.2025 19:18 Відповісти
+8
одна русня у владі Де Українці???
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19.11.2025 19:23 Відповісти
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19.11.2025 19:02 Відповісти
Він схоже не причетний до тої дічі.
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19.11.2025 19:13 Відповісти
А , як ти , зрозумів , що він , не причетний ? Навпаки , там тільки , ті , що були не проти , мовчали і отримували долю
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19.11.2025 23:53 Відповісти
Некрасови, Толстоєвські ...
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19.11.2025 19:18 Відповісти
одна русня у владі Де Українці???
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19.11.2025 19:23 Відповісти
Гринчук, Галущенко
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19.11.2025 22:08 Відповісти
сподіваюсь журналісти нариють інформацію про цю особу....бо норм у зеленій владі апріорі не може бути
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19.11.2025 19:28 Відповісти
Трудову діяльність розпочинав в органах внутрішніх справ....далі все зрозуміло)))
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19.11.2025 19:31 Відповісти
мабуть гіінекологом, або проктологом ))
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19.11.2025 19:51 Відповісти
Бери вище - анальщиком чи оральщиком ((
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19.11.2025 22:33 Відповісти
Невже він теж спав з сином кгб-іста - Германом Галущенком.?
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19.11.2025 19:36 Відповісти
З кадрами у зелених слабенько .
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19.11.2025 20:06 Відповісти
Що , невже тамади та весільні фотографи закінчилися ?
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19.11.2025 22:35 Відповісти
Коррупционные «откаты» на госпредприятии «Гарантированный покупатель»: как премии «своим» превращаются в личные бонусы
https://skelet.org/artem-nekrasov-kak-krasivo-mutit-na-garpok/

Государственное предприятие «Гарантированный покупатель» (ГарПок): руководство распределяет премии и надбавки «своим» людям, а те, в свою очередь, возвращают «благодарность» в форме откатов, пишет Антикор. Руководит Артем Некрасов.

Артем Некрасов до недавнего времени и.о. директора «ГарПок». Согласно его декларации за 2024, получил зарплату в размере 1,94 млн гривен - это примерно 162 тыс. гривен в месяц. На первый взгляд, солидная сумма для руководителя предприятия. Но сравнение с подчинёнными раскрывает странную диспропорцию.

Возьмём Наталью Скорейко, начальника юридического департамента «ГарПок». Она за тот же период зарплату в 2,93 млн гривен - то есть 244 тыс. гривен ежемесячно. Скорейко получает на 50% больше, чем её непосредственный руководитель. Это не единственное отклонение.
Владислав Новиков, заместитель директора по общим вопросам, совмещает работу в «ГарПок» с мандатом депутата Харьковского районного совета. Его декларация фиксирует астрономическую зарплату за 2024 год: 5,22 млн гривен, или около 435 тыс. в месяц. Новиков, которого недавно назначили и.о. директора «ГарПок» после перехода Некрасова на должность первого заместителя министра энергетики, получает втрое больше, чем бывший руководитель.

Логика проста: как может директор государственного предприятия зарабатывать меньше, чем его заместитель или начальник департамента?

Некрасов устанавливал максимальные премии и надбавки «своим» людям, ожидая «откаты» - неофициальные возвращения части средств.

Новиков, с его депутатским мандатом, переходит на руководящую роль, имея за плечами зарплату, которая превышает доходы многих топ-менеджеров частного сектора. Является ли это вознаграждением за лояльность? Вопрос открыт.

Эти диспропорции в декларациях - не просто бухгалтерские курьезы. Они указывают на возможную коррупционную схему, где государственные средства превращаются в личные бонусы для узкого круга лиц.
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19.11.2025 20:42 Відповісти
Такі справи в цього хлопця.....
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19.11.2025 20:44 Відповісти
Пи то ри всі в темі ї долі Так сказав їх гетьманцев
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19.11.2025 23:56 Відповісти

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