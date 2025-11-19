Кабмін призначив керівником Міненерго першого заступника ексміністерки Гринчук

Кабінет Міністрів призначив виконувачем обовʼязків міністра енергетики Артема Некрасова.

Відповідне розпорядження уряд схвалив на своєму засіданні сьогодні, повідомляє пресслужба Міненерго.

Некрасов з 1 серпня 2025 року обіймає посаду першого заступника міністра енергетики.

Згідно з офіційною біографією, протягом 2020-2021 років він працював радником директора держпідприємства "Калуська Теплоелектроцентраль-Нова", згодом – радником президента НАЕК "Енергоатом".

З листопада 2021 року обіймав посади заступника директора з загальних питань, першого заступника директора, а з грудня 2022 року виконував обов’язки директора ДП "Гарантований покупець".

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Як повідомлялося, раніше у середу Верховна Рада України підтримала звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики. Разом із колишнім очільником міністерства Германом Галущенком вона фігурувала у так званих "плівках Міндіча", які НАБУ частково оприлюднило в межах операції "Мідас" про корупцію в "Енергоатомі" за участі оточення президента.

19 листопада ВР також підтримала звільнення Галущенка з посади міністра юстиції.