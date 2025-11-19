Китай заборонить "сірий" експорт своїх автомобілів до Росії

Китай із наступного року перекриває лазівки для неофіційних поставок менш потужних автособілів у Росію. Так, Міністерство торгівлі Китаю повідомило, що разом із іншими відомствами затвердило нові правила експорту автомобілів із пробігом. Їхня мета – "суворо контролювати експорт нових машин під виглядом уживаних".

Як пише The Moscow Times, у такій схемі куплений у Китаї автомобіль швидко перепродається на експорт. Вирушають вони в основному в Росію, де завдяки економії на митах та гарантіях продаються дешевше, ніж іномарки, офіційно ввезені дистриб'юторами.

Цим займаються тисячі продавців, допомагаючи виробникам виконувати план продажу.

Нові правила повинні перекрити таку схуму.

Із 1 січня 2026 року автомобілі, зареєстровані в Китаї менш ніж за шість місяців до дати експорту, можна буде вивезти з країни лише з письмовим підтвердженням наявності програм гарантійного технічного обслуговування в країні призначення. При цьому на підтвердженні має стояти печатка заводу-виробника. Без такого документа експортна ліцензія не видаватиметься.

Крім того, документ запроваджує суворіші вимоги до оформлення експортної ліцензії – наприклад, за обов'язковою вказівкою дати випуску автомобіля, а також щодо скасування перенесення експортних ліцензій на наступний рік. Це означає, що тим, хто не встигне вивезти автомобіль із країни цього року, наступного року доведеться заново оформлювати на нього ліцензію.

За словами представників компаній, які завозили авто в РФ, нові правила здатні перекрити весь "незалежний" експорт автомобілів із Китаю в Росію в обхід офіційних дистибуторів.

Майже всі такі автомобілі зараз оформляються на фізичних осіб, що дозволяє ввозити їх із пільговим утилізаційним збором – 3,4 тис. руб. за автомобіль віком до трьох років, і 5,2 тис. руб. – за автомобіль старше. Мінімальний розмір комерційного збору, який платять офіційні імпортери-юрособи, зараз перевищує 667 тис. руб. (за автомобілі з двигуном від 1 до 2 л).

"Незалежний" імпорт автомобілів різного віку з Китаю до Росії цього року різко зріс, причому ввозилися в основному свіжі автомобілі, віком до п'яти років, і не тільки китайських брендів, а й міжнародних – таких як BMW, Toyota, Volkswagen.

За даними російського Автостату, за 10 місяців із Китаю було імпортовано 210 тис. нових автомобілів (такими митниця вважає машини віком до 3 років), і близько третини з них завезли фізособи. На початку року їхня частка у ввезенні становила близько 12%, але потім почала швидко зростати і в жовтні досягла 50%.

Деякі імпортери знайшли лазівку у вигляді ввезення на фізосіб, що дозволяє їм економити на податках та зборах.

Із 1 грудня Росія перекриє її для найпотужніших автомобілів. При ввезенні іномарок з двигунами від 160 к.с. фізособам доведеться платити комерційний утилізаційний збір, який ще й збільшиться за рахунок коефіцієнта за потужністю.

Китайці ж зі свого боку унеможливлюють "дешевий" імпорт автомобілів до 160 к.с.

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Раніше повідомлялося, що у вересні цього року в Росію вперше було ввезено за "паралельним імпортом" більше автомобілів, ніж офіційними каналами: 51% проти 49%. Зростають і ввезення, і ціни, і продажі машин: середньозважена ціна нового легкового автомобіля в РФ у вересні збільшилася на 4%, до 3,34 млн руб.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну з російського ринку пішли сотні іноземних компаній. Зокрема, з країни пішли усі міжнародні автоконцерни. Це дозволило Китаю зайняти понад половину російського автомобільного ринку вже за підсумками 2023 року. Продукція "АвтоВАЗу" зайняла друге місце з часткою близько третини ринку.