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Новини
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На відновлення інфраструктури за кошти ЄІБ витрачено лише половину коштів, – Рахункова палата

На відновлення інфраструктури за кошти ЄІБ витрачено половину коштів

Рахункова палата під час аудиту виявила причини затримок у реалізації кредитної програми з відновлення соціальної та критичної інфраструктури України.

Як зазначили в Рахунковій палаті, неефективність процедури відбору та неналежна реалізація субпроєктів у межах кредитної програми відновлення України уповільнюють темпи відбудови соціальної та критичної інфраструктури, а також призводять до необхідності сплати відсотків за отриманою позикою, яка своєчасно не використовується.

Щоб відновити соціальну та критичну інфраструктуру, Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) було запроваджено Надзвичайну кредитну програму для відновлення України. Реалізація вказаної програми розпочалася ще в 2015 році, проте через неспроможність кінцевих бенефіціарів забезпечити належний нагляд та контроль за процесом будівництва не була завершена у встановлені строки.

"Загальна сума кредитних коштів, які можна було використати у 2015-2024 роках для відновлення інфраструктури становила 200 млн євро. Однак за цей період використано – 108,2 млн євро (3,6 млрд грн)", – заявили в Рахунковій палаті.

Аудит Рахункової палати охопив 2019-2024 роки реалізації програми. У цей період відбувалась реалізація 240 субпроєктів, (включно із субпроєктами, які наразі залишилися на окупованій території), та на які було витрачено 3,3 млрд грн. За цей період вдалося завершити та ввести в експлуатацію 76 субпроєктів, тоді як за 33 субпроєктами – об’єкти будівництва були завершені, проте не введені в експлуатацію.

Аудитом проаналізовано 25 субпроєктів, що знаходяться у віддалених від зони бойових дій районах, загальною проєктною вартістю 1,9 млрд грн. Із цих коштів за період аудиту реально використано менше половини – 881 млн грн.

Через недотримання нормативних вимог і затримки з коригуванням проєктної документації строки завершення робіт за субпроєктами часто переносилися (більшість – пролонговані до кінця 2025 та 2026 років).

Також за дев’ятьма проаналізованими субпроєктами були допущені порушення законодавства на етапі виконання та прийняття будівельних робіт, їх оплати на загальну суму понад 106 млн грн. Такі дії завдали збитків громадам на суму понад 66 млн грн. Зазначені факти містять ознаки кримінального правопорушення, тож будуть надіслані до правоохоронних органів.

Також аудитори виявили, що під час здійснення закупівель окремі договори укладалися з порушеннями тендерного законодавства, без належного моніторингу та аналізу вартості матеріалів, що спричинило неекономне використання бюджетних коштів на загальну суму 5,42 млн грн.

Зафіксовано випадки невідображення в обліку та фінансовій звітності кінцевих бенефіціарів усіх обсягів виконаних будівельних робіт на загальну суму 44,74 млн грн.

Окрім того, були наявні факти ненарахування пені за протермінування чи невиконання робіт.

Таким чином, аудитори констатували низький рівень реалізації субпроєктів, що свідчить про неефективне управління коштами субвенції.

Автор: 

аудит (364) порушення (205) фінансування (2325) Рахункова палата (201) субвенція (75)
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Тормозять!!! - чекають 10-15 % відкату як запровадив товариш лєнін міндіч!!!
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19.11.2025 20:54 Відповісти
... все вкрадуть , і гроші українців, і міжнародних донорів, а також вкрадуть майбутнє дітей.
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19.11.2025 21:34 Відповісти
А ви сидіть лошари смєтуни без світла...
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19.11.2025 21:58 Відповісти
В простіше просто написати - розкрадають на відкатах.....
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20.11.2025 03:07 Відповісти
Проще написать - не смогли украсть почти половину, но пытались : "Загальна сума кредитних коштів, які можна було використати у 2015-2024 роках для відновлення інфраструктури становила 200 млн євро. Однак за цей період використано - 108,2 млн євро (3,6 млрд грн)" А есть еще и американские деньги - там вообще проблема . А почему не работает соглашение о недрах ? "Соглашение по недрам между Украиной и США, подписанное в мае 2025 года, активно ратифицируется и должно заработать, хотя, возможно, не так быстро, как ожидалось, из-за бюрократических процедур и необходимости технической доработки"... Там вообще своровать деньги невозможно - почти что из личного кармана тромбона. Это он может о наших землях "размышлять" - но не о частных инвестициях и деньгах американских налогоплатильщиков - сразу в кеннедях окажется.
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20.11.2025 12:47 Відповісти
не кажіть вголос що ще десь залишились кошти - бо МІНДІЧ повернеться ))
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20.11.2025 10:06 Відповісти

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