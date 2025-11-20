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Новини Міндічгейт
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Кабмін призначив тимчасового керівника Мін’юсту після звільнення Галущенка

Людмила Сугак

Кабінет Міністрів тимчасово поклав виконання обовʼязків міністра юстиції на Людмилу Сугак.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

За даними на сайті Мін’юсту, Людмила Сугак з червня 2023 року обіймає посаду заступниці міністра юстиції з питань європейської інтеграції.

Згідно з офіційною біографією, у 2017-2023 роках вона очолювала міжнародне управління НАЗК, до цього з 2014 року працювала на різних посадах у Мін’юсті.

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Як повідомлялося, напередодні Верховна Рада підтримала звільнення міністра юстиції Германа Галущенка, який до липня цього року очолював Міністерство енергетики.

На цій посаді у Міненерго його змінила Світлана Грінчук, яку Рада також звільнила напередодні. Разом із Галущенком вона фігурувала у так званих "плівках Міндіча", які НАБУ частково оприлюднило в межах операції "Мідас" про корупцію в "Енергоатомі" за участі оточення президента.

Автор: 

Кабмін (7883) Мін’юст (658) Галущенко Герман (223)
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Топ коментарі
+17
Чергова "корабельна сосна". Маленький факт з біографії: 2013-2014 - помічниця народного депутата Володимира Вечерка (Партія регіонів). Коментарі зайві
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20.11.2025 09:32 Відповісти
+16
Гарем галущенка нескіченний
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20.11.2025 09:27 Відповісти
+10
Теж чиясь соска, пришла прибарахліца
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20.11.2025 09:24 Відповісти
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Одни тинейджеры.
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20.11.2025 09:23 Відповісти
Теж чиясь соска, пришла прибарахліца
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20.11.2025 09:24 Відповісти
Всі ми знаємо, що вони злодії. Не може людина на державній службі внести заставу 51 млн грн. Це ж, *****, логічно. Звідки тоді гроші. Тут навіть суду доводити нічого не потрібно. Трійка все сама має вирішити, а тіло в мішок, та в посадку закопать як собаку
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20.11.2025 09:23 Відповісти
Гарем галущенка нескіченний
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20.11.2025 09:27 Відповісти
Цікаво, ключ від "тої самої" калітки їй щойно видали чи вже був? 😂
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20.11.2025 09:35 Відповісти
Вони його власність
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20.11.2025 09:37 Відповісти
Нова "сосна"?
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20.11.2025 09:29 Відповісти
Гринчук по-ярче буде, як на мене
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20.11.2025 09:30 Відповісти
Не знаю. Як на мене, всі схожи на кіз стельних
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20.11.2025 09:38 Відповісти
Чергова "корабельна сосна". Маленький факт з біографії: 2013-2014 - помічниця народного депутата Володимира Вечерка (Партія регіонів). Коментарі зайві
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20.11.2025 09:32 Відповісти
Вєчєрок?
Вечерко?
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20.11.2025 12:47 Відповісти
А "тимчасового міндіча" вже теж призначили?
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20.11.2025 09:33 Відповісти
Це значно важче, ніж призначити в.о. міністра, але 100% це питання обговорюється.
Як і те, хто отримає важелі замість єрмака.
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20.11.2025 12:11 Відповісти
Якщо цю мадам взяли у червні 2025 саме під Галущенка, то там нема де пробу ставити.
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20.11.2025 09:36 Відповісти
Що за Кабмін, Мін'юст?? Як довго ще будете ботать на фєнє, чи ця москальщина в'їлася в вас вже назавжди?
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20.11.2025 09:38 Відповісти
********* сосна
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20.11.2025 09:45 Відповісти
Ну, послом України в Болгарії призначили ж сексологиню без дипломатичного досвіду, то чому її ученицю не можна призначити для виконання обовʼязків міністра юстиції на Людмилу Сугак, коли
вони практично всі вихідці одних "унівеситетів".
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20.11.2025 10:01 Відповісти
такое ощущение, что в последнее время в министерские кресла усаживают исключительно тех, кто будет ставить свою подпись на документах (и нести ответственность) и молча выполнять указания "сверху"....
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20.11.2025 11:02 Відповісти
Ще одна. Стюардеса яка пройшла через дерьмака
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20.11.2025 12:39 Відповісти
Через Алібабу і Зєрозбійників
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20.11.2025 12:46 Відповісти

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