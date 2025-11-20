Кабмін призначив тимчасового керівника Мін’юсту після звільнення Галущенка
Кабінет Міністрів тимчасово поклав виконання обовʼязків міністра юстиції на Людмилу Сугак.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
За даними на сайті Мін’юсту, Людмила Сугак з червня 2023 року обіймає посаду заступниці міністра юстиції з питань європейської інтеграції.
Згідно з офіційною біографією, у 2017-2023 роках вона очолювала міжнародне управління НАЗК, до цього з 2014 року працювала на різних посадах у Мін’юсті.
Як повідомлялося, напередодні Верховна Рада підтримала звільнення міністра юстиції Германа Галущенка, який до липня цього року очолював Міністерство енергетики.
На цій посаді у Міненерго його змінила Світлана Грінчук, яку Рада також звільнила напередодні. Разом із Галущенком вона фігурувала у так званих "плівках Міндіча", які НАБУ частково оприлюднило в межах операції "Мідас" про корупцію в "Енергоатомі" за участі оточення президента.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вечерко?
Як і те, хто отримає важелі замість єрмака.
вони практично всі вихідці одних "унівеситетів".