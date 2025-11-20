Уряд затвердив розроблені міністерством Федорова нові правила для операторів лотерей. Їх критикує Гетманцев

Кабінет Міністрів затвердив нові правила роботи операторів лотерей.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками засідання уряду, яке відбулося напередодні увечері.

"Ухвалили постанову, яка встановлює розроблені Мінцифрою нові та зрозумілі правила для операторів лотерей. Упродовж більш ніж десятиліття ця сфера працювала в "сірій" зоні: без контролю, прозорої звітності та сплати ліцензійних платежів. Це призводило до значних втрат для бюджету й створювало можливості для зловживань", – написала Свириденко.

За її словами, нові правила передбачають:

відкриті конкурси для отримання ліцензій;

щорічні ліцензійні платежі – понад 67 млн грн від трьох операторів;

електронну систему обліку, що дозволить державі відстежувати продажі та виплати виграшів у режимі реального часу;

⁠унікальні QR-коди для кожного білета та термінала, щоб забезпечити захист від підробок і підтвердити легальність обладнання.

"Це рішення повертає лотерейний ринок у правове поле й створює передумови для реального контролю за його роботою. Наступний крок – оновлення закону "Про державні лотереї". Він потребує серйозного вдосконалення, щоб припинити монополію, закрити прогалини в регулюванні та відкрити ринок для міжнародних компаній і інвестицій", – додала Свириденко.

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Новий порядок роботи лотерей критикує Гетманцев

Зауважимо, що проєкт цієї постанови різко критикував голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу").

За його словами, розроблені Мінцифри під керівництвом першого віцепрем’єра Михайла Федорова нові правила дозволять трьом лотерейним операторам – УНЛ, "Патріот" та МСЛ – отримати нові ліцензії фактично без конкурсу.

"Федоров намагається відсікти іноземців від участі в конкурсі на лотерейні ліцензії на користь його любих друзів – лотерейних операторів УНЛ, "Патріот" та МСЛ (того самого, де у 2019 році в мене була "величезна" частка аж у 0,0019%). Хоче, аби вони отримали ліцензії фактично поза конкурсом, умови якого виписані під них", – написав Гетманцев у Telegram.

За його словами, новий порядок роботи операторів лотерей вимагає, щоб претендент на отримання ліцензії мав сайт, через який вже проводяться ігри, або який вже має договори, які можна укласти тільки на підставі ліцензії. На думку Гетманцева, це не дозволить отримати ліцензії жодній іншій компанії, крім тих, хто вже їх має.