Кабмін затвердив оновлені правила визначення вартості будівництва. Що змінилося? (оновлено)

Кабінет Міністрів оновив правила визначення вартості будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту будівель та доріг на період воєнного стану.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила в Telegram за підсумками засідання уряду, яке відбулося напередодні увечері.

"Важлива норма для всіх відновлювальних робіт після російських обстрілів. Мета – зробити розрахунок вартості робіт зрозумілим, єдиним для всіх і заснованим на реальних даних", – повідомила Свириденко.

За її словами, зокрема уряд встановив єдиний підхід до визначення загальновиробничих і адміністративних витрат, а також прибутку.

"Закріплюються чіткі відсоткові орієнтири: 10% для загальновиробничих, 3% для адміністративних і 15% – прибуток підрядника. Це спрощує планування та забезпечує однакові умови для різних проєктів. Оновлюємо підхід до зарплати будівельників – оплата праці має відповідати галузевим гарантіям і може бути підвищена у складних умовах", – зазначила голова уряду.

Крім того, буде створена База цін на будівельні матеріали та Кодифікатор будівельної продукції, вони дозволять порівнювати ринкові ціни й уникати завищень.

Вона додала, оновлені правила діятимуть протягом воєнного стану та рік після його завершення.

Як пізніше додали в Міністерстві розвитку громад і територій, постанова "Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану" передбачає, зокрема:

єдиний підхід до визначення загальновиробничих і адміністративних витрат , а також прибутку;

, а також прибутку; оновлений підхід до розрахунку заробітної плати . Оплата праці будівельників має бути не нижчою за мінімальні галузеві гарантії, визначені у спільній угоді Мінрозвитку з профспілкою. А у складних або небезпечних умовах, зокрема на територіях активних чи можливих бойових дій, рівень оплати може бути додатково підвищений;

. Оплата праці будівельників має бути не нижчою за мінімальні галузеві гарантії, визначені у спільній угоді Мінрозвитку з профспілкою. А у складних або небезпечних умовах, зокрема на територіях активних чи можливих бойових дій, рівень оплати може бути додатково підвищений; створення Бази цін на будівельні матеріали , що увійде до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). У ній будуть зібрані дані про ринкові ціни на матеріали з різних джерел, в тому числі: Prozorro, митної та податкової статистики, прайсів виробників. Це дозволить порівнювати кошторисні ціни з ринковими та запобігати їх завищенню;

, що увійде до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). У ній будуть зібрані дані про ринкові ціни на матеріали з різних джерел, в тому числі: Prozorro, митної та податкової статистики, прайсів виробників. Це дозволить порівнювати кошторисні ціни з ринковими та запобігати їх завищенню; запровадження Кодифікатора будівельної продукції. Він стане єдиним цифровим довідником, що впорядкує назви та характеристики матеріалів. Це дозволить усім учасникам ринку "говорити однією мовою" й стане основою для Бази цін на будівельні матеріали.

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Як повідомлялося, раніше Кабмін унормував зобов'язання замовників публікувати в системі Prozorro інформацію про ціни на будівельні матеріали та ресурси, які закуповуються під час ремонтів і будівництва.