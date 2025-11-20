Імпорт свинини в Україну зріс за рік у 12 разів. Основним постачальником стала Данія
Україна за січень-жовтень 2025 року ввезла 24,3 тис. тонн свинини на 61,554 млн доларів. Це у 11,5 раза (на 2,12 тис. тонн) більше, ніж за той самий період 2024 року.
Про це свідчать дані Державної митної служби, повідомляє Open4business.
Основними постачальниками свинини стали Данія – 58,62% імпорту (на $36,08 млн), Польща – 18,29% ($11,26 млн) та Нідерланди – 8,54% ($5,26 млн).
У ТОП-3 постачальників сала до України за 2025 рік увійшли:
- Польща (66,86%, $12,09 млн);
- Німеччина (12,92%, $2,34 млн);
- Іспанія (9,79%, $1,89 млн).
Водночас експорт свинини за 10 місяців становив 2,15 тис. тонн на $6,42 млн – на 15,7% (мінус 2,55 тис. тонн) менше, ніж торік. Крім того, імпорт сала, свинячого жиру та жиру птиці зріс на 28,9% і досяг 15,67 тис. тонн на суму $18,09 млн.
Як повідомлялося, в Польщі, яка є одним з головних постачальників свинини до України, й досі не вдалося подолати африканську чуму свиней. Спалахи хвороби там фіксуються майже щотижня: у 2017 році зафіксовано 81 випадок, а у 2018 – 57. Із 230 тисяч перевірок фермерських господарств, запланованих у 2018 році для боротьби з АЧС, було проведено лише близько 6 тисяч. Через таку епізоотичну ситуацію низка країн Європейського Союзу запровадила обмеження на імпорт польської свинини, а Франція, Німеччина, Данія та Росія повністю заборонили її ввезення на свої ринки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Польські фермери взагалі засранці, минулого року висипАли із зернових вагонів на залізничних шляхах Польщі українське зерно, і блокували його експорт до третіх країн Евросоюзу, щоб продати за спекулятивними цінами своє. Вони ж на своїх протестах також кликали на порятунок Х-уйла, в той час як Х-уйло, здійснюючи геноцид українців, полює у т. ч. і на українських фермерів, вбиваючи їх дронами, підриваючи сільгосптехніку та засмічуючи мінами поля, де наші фермери підриваються на мінах.
Польська Селянська партія стала ще гіршою, ніж тоді, коли вона разом з ПОРП тримала поляків у соціалістичному концтаборі.
Завезли 24,3 тис. тон. Це на 2,12 тон більше ..., тобто на 11,5% більше. А не в РАЗИ!!!
Точно уроки математики Михайло Орлюк прокатався на портфелі з гірки.