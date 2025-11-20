Імпорт свинини в Україну зріс за рік у 12 разів. Основним постачальником стала Данія

Україна за січень-жовтень 2025 року ввезла 24,3 тис. тонн свинини на 61,554 млн доларів. Це у 11,5 раза (на 2,12 тис. тонн) більше, ніж за той самий період 2024 року.

Про це свідчать дані Державної митної служби, повідомляє Open4business.

Основними постачальниками свинини стали Данія – 58,62% імпорту (на $36,08 млн), Польща – 18,29% ($11,26 млн) та Нідерланди – 8,54% ($5,26 млн).

У ТОП-3 постачальників сала до України за 2025 рік увійшли:

Польща (66,86%, $12,09 млн);

Німеччина (12,92%, $2,34 млн);

Іспанія (9,79%, $1,89 млн).

Водночас експорт свинини за 10 місяців становив 2,15 тис. тонн на $6,42 млн – на 15,7% (мінус 2,55 тис. тонн) менше, ніж торік. Крім того, імпорт сала, свинячого жиру та жиру птиці зріс на 28,9% і досяг 15,67 тис. тонн на суму $18,09 млн.

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Як повідомлялося, в Польщі, яка є одним з головних постачальників свинини до України, й досі не вдалося подолати африканську чуму свиней. Спалахи хвороби там фіксуються майже щотижня: у 2017 році зафіксовано 81 випадок, а у 2018 – 57. Із 230 тисяч перевірок фермерських господарств, запланованих у 2018 році для боротьби з АЧС, було проведено лише близько 6 тисяч. Через таку епізоотичну ситуацію низка країн Європейського Союзу запровадила обмеження на імпорт польської свинини, а Франція, Німеччина, Данія та Росія повністю заборонили її ввезення на свої ринки.