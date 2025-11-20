Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 214 12

Імпорт свинини в Україну зріс за рік у 12 разів. Основним постачальником стала Данія

свинина

Україна за січень-жовтень 2025 року ввезла 24,3 тис. тонн свинини на 61,554 млн доларів. Це у 11,5 раза (на 2,12 тис. тонн) більше, ніж за той самий період 2024 року.

Про це свідчать дані Державної митної служби, повідомляє Open4business.

Основними постачальниками свинини стали Данія – 58,62% імпорту (на $36,08 млн), Польща – 18,29% ($11,26 млн) та Нідерланди – 8,54% ($5,26 млн).

У ТОП-3 постачальників сала до України за 2025 рік увійшли:

  • Польща (66,86%, $12,09 млн);
  • Німеччина (12,92%, $2,34 млн);
  • Іспанія (9,79%, $1,89 млн).

Водночас експорт свинини за 10 місяців становив 2,15 тис. тонн на $6,42 млн – на 15,7% (мінус 2,55 тис. тонн) менше, ніж торік. Крім того, імпорт сала, свинячого жиру та жиру птиці зріс на 28,9% і досяг 15,67 тис. тонн на суму $18,09 млн.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, в Польщі, яка є одним з головних постачальників свинини до України, й досі не вдалося подолати африканську чуму свиней. Спалахи хвороби там фіксуються майже щотижня: у 2017 році зафіксовано 81 випадок, а у 2018 – 57. Із 230 тисяч перевірок фермерських господарств, запланованих у 2018 році для боротьби з АЧС, було проведено лише близько 6 тисяч. Через таку епізоотичну ситуацію низка країн Європейського Союзу запровадила обмеження на імпорт польської свинини, а Франція, Німеччина, Данія та Росія повністю заборонили її ввезення на свої ринки.

Автор: 

Данія (259) Польща (2524) свинина (134)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Дохазяйнувалися ,вже й свиней своїх нема . Крім тіх шо в раді сидять.
показати весь коментар
20.11.2025 11:32 Відповісти
+4
Це ******* - чи початок?
показати весь коментар
20.11.2025 11:25 Відповісти
+2
дешевше виростати свинину у Данії з середньою ЗП у 10 разів більшою ніж в Україні та з вищою вартісті інших ресурсів. Може знаючі люди пояснять даний парадокс
показати весь коментар
20.11.2025 12:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це ******* - чи початок?
показати весь коментар
20.11.2025 11:25 Відповісти
Дохазяйнувалися ,вже й свиней своїх нема . Крім тіх шо в раді сидять.
показати весь коментар
20.11.2025 11:32 Відповісти
Заводь кабанчика на дачі та сам вирощуй. Хоча зараз вже й породи тої немає, що була ще років 30 тому. То китайські то в'єтнамські на яких одне м'ясо, а сало можна тільки на ринку купити і то, принесеш додому засолиш, а воно через пару днів як ризина стає. Хіба то сало?...
показати весь коментар
20.11.2025 11:46 Відповісти
А сам чого не заводиш, як так сало ********* . Колись свині були як мотоцикл , правда годували їх зерном спижженим у колгоспі.
показати весь коментар
20.11.2025 13:03 Відповісти
Де, на балконі? Правда і дачка є, але ж біля нього треба сидіти Та і годувати його ж треба. А якщо купувати ще й йому їжу то ну його нах** Працювати вже старий, а пенсії хочби самому вистачило. Правда я не скжу шо мені не вистачає на мої потреби, бо вони в мене зараз скромні враховуючи війну та наш дохід з бабцею
показати весь коментар
20.11.2025 14:09 Відповісти
А чого тоді та сама Польша переймалася що ми у ЄС їх свининою закидаємо?
показати весь коментар
20.11.2025 11:59 Відповісти
Данія - друг, а Польща суперечлива, обрали президентом Навроцького, який реалізовує план Х-уйла зробити поляків і українців ворогами.
Польські фермери взагалі засранці, минулого року висипАли із зернових вагонів на залізничних шляхах Польщі українське зерно, і блокували його експорт до третіх країн Евросоюзу, щоб продати за спекулятивними цінами своє. Вони ж на своїх протестах також кликали на порятунок Х-уйла, в той час як Х-уйло, здійснюючи геноцид українців, полює у т. ч. і на українських фермерів, вбиваючи їх дронами, підриваючи сільгосптехніку та засмічуючи мінами поля, де наші фермери підриваються на мінах.
Польська Селянська партія стала ще гіршою, ніж тоді, коли вона разом з ПОРП тримала поляків у соціалістичному концтаборі.
показати весь коментар
20.11.2025 12:00 Відповісти
дешевше виростати свинину у Данії з середньою ЗП у 10 разів більшою ніж в Україні та з вищою вартісті інших ресурсів. Може знаючі люди пояснять даний парадокс
показати весь коментар
20.11.2025 12:32 Відповісти
Слакта (мʼясні комбінати) закуповують зараз по 10.4 крони за кілограм. Це десь 55-60 гривень. Так а беруть вони кількістю середня ферма, дає tel:40000-60000 40000-60000 тисяч (100кг) попросять на рік.
показати весь коментар
20.11.2025 12:53 Відповісти
Дайте Нобелівську премію з математики автору!!!
Завезли 24,3 тис. тон. Це на 2,12 тон більше ..., тобто на 11,5% більше. А не в РАЗИ!!!
Точно уроки математики Михайло Орлюк прокатався на портфелі з гірки.
показати весь коментар
20.11.2025 13:11 Відповісти
Головне ж що заголовок, зрадофілам читати саму статтю часу немає😁 автор статті ви притомні?
показати весь коментар
21.11.2025 08:29 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 