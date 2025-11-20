Українські АЕС зменшили генерацію електроенергії після атаки. У Міненерго пояснили причини (оновлено)

Хмельницька та Рівненська електростанції були вимушені додатково знизити генерацію електроенергії внаслідок масованої російської атаки вранці 19 листопада.

Про це генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив у своєму виступі перед радою керуючих, повідомляється на сайті організації.

Він наголосив, що ситуація на трьох підконтрольних уряду України атомних електростанціях залишається нестабільною, а чотири з дев'яти реакторів знизили потужність після атак.

Гроссі нагадав, що Хмельницька та Рівненська АЕС ще від початку листопада знизили виробництво електроенергії внаслідок військових дій. Однак після атак 19 листопада обидві електростанції були вимушені додатково обмежити генерацію електроенергії після того, як кожна з них втратила підключення до однієї зі своїх високовольтних ліній електропередач.

Південно-Українська АЕС також втратила підключення до високовольтної лінії електропередач, додав голова МАГАТЕ.

Пізніше у пресслужбі Міністерства енергетики України підтвердили, що українські АЕС вимушено знизили потужність після російських атак.

У міністерстві пояснили, існує кілька причин зниження потужності АЕС:

превентивне зниження потужності генерації для дотримання вимог безпеки. Цей захід має зменшити мінімізувати наслідки у випадку раптового відключення високовольтних ліній, що забезпечують видачу потужності атомних енергоблоків (при їхній роботі з номінальним навантаженням);

безпосередні наслідки російських ударів по підстанціях НЕК "Укренерго", які забезпечують видачу потужності АЕС.

У Міненерго уточнили, що під час масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти 19 листопада загальна потужність атомної генерації на певний період знижувалась.

"Станом на 20 листопада – Південноукраїнська і Хмельницька АЕС працюють на своїй номінальній потужності. Рівненська атомна електростанція – має дещо знижену потужність генерації, що зумовлено наслідками попередніх масованих атак на енергосистему України", – додали у міністерстві.

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Що відомо про наслідки масованого обстрілу 19 листопада

Як повідомлялося, російські війська в ніч на 19 листопада випустили по Україні понад 470 дронів та 48 ракет різного типу – балістичні та крилаті. Зокрема, у Тернополі зафіксовано влучання у житлові девʼятиповерхівки, загинули 20 людей.

Ціллю масованого ракетно-дронового удару російських військ вранці 19 листопада стали об’єкти енергетичної інфраструктури в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях, повідомили у Міненерго.

Зокрема, Росія знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК.