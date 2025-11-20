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Новини Удари РФ по підстанціях АЕС
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Українські АЕС зменшили генерацію електроенергії після атаки. У Міненерго пояснили причини (оновлено)

аес,рівненська

Хмельницька та Рівненська електростанції були вимушені додатково знизити генерацію електроенергії внаслідок масованої російської атаки вранці 19 листопада.

Про це генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив у своєму виступі перед радою керуючих, повідомляється на сайті організації.

Він наголосив, що ситуація на трьох підконтрольних уряду України атомних електростанціях залишається нестабільною, а чотири з дев'яти реакторів знизили потужність після атак.

Гроссі нагадав, що Хмельницька та Рівненська АЕС ще від початку листопада знизили виробництво електроенергії внаслідок військових дій. Однак після атак 19 листопада обидві електростанції були вимушені додатково обмежити генерацію електроенергії після того, як кожна з них втратила підключення до однієї зі своїх високовольтних ліній електропередач.

Південно-Українська АЕС також втратила підключення до високовольтної лінії електропередач, додав голова МАГАТЕ.

Пізніше у пресслужбі Міністерства енергетики України підтвердили, що українські АЕС вимушено знизили потужність після російських атак. 

У міністерстві пояснили, існує кілька причин зниження потужності АЕС:

  • превентивне зниження потужності генерації для дотримання вимог безпеки. Цей захід має зменшити мінімізувати наслідки у випадку раптового відключення високовольтних ліній, що забезпечують видачу потужності атомних енергоблоків (при їхній роботі з номінальним навантаженням);
  • безпосередні наслідки російських ударів по підстанціях НЕК "Укренерго", які забезпечують видачу потужності АЕС.

У Міненерго уточнили, що під час масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти 19 листопада загальна потужність атомної генерації на певний період знижувалась.

"Станом на 20 листопада – Південноукраїнська і Хмельницька АЕС працюють на своїй номінальній потужності. Рівненська атомна електростанція – має дещо знижену потужність генерації, що зумовлено наслідками попередніх масованих атак на енергосистему України", – додали у міністерстві.

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Що відомо про наслідки масованого обстрілу 19 листопада

Як повідомлялося, російські війська в ніч на 19 листопада випустили по Україні понад 470 дронів та 48 ракет різного типу – балістичні та крилаті. Зокрема, у Тернополі зафіксовано влучання у житлові девʼятиповерхівки, загинули 20 людей.

Ціллю масованого ракетно-дронового удару російських військ вранці 19 листопада стали об’єкти енергетичної інфраструктури в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях, повідомили у Міненерго.

Зокрема, Росія знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК.

Автор: 

АЕС (855) МАГАТЕ (202) Енергоатом (1242) Хмельницька АЕС (87) Рівненська АЕС (5)
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Топ коментарі
+17
А де обіцяний Потужним та Незламним блекаут у Мацкві? Де ті зграї Фламінго, що летять на Мацковію?
Де захист українських енергооб'єктів ? Може треба ЛІДОРУ у свого дружбана Міндіча спитати?
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20.11.2025 14:22 Відповісти
+9
Винен народ влада ніпричім
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20.11.2025 12:30 Відповісти
+9
Ну , там ведь трёх уровневые укрепления построили зелёные тридварасты. Наем ещё в пршлом году сообщил.
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20.11.2025 16:21 Відповісти
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Винен народ влада ніпричім
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20.11.2025 12:30 Відповісти
Винен ворог. Але навіть пояснення на пальцях - це не аргумент: фігня, якісь високовольтні ЛЕП втратили...
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20.11.2025 16:56 Відповісти
В Міндіч по-вашому не винен? Це ж не він вкрав гроші на захисні споруди, так?
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20.11.2025 17:12 Відповісти
І Порошенко, як жеж без нього.
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20.11.2025 17:06 Відповісти
Оскільки влада обирається з "кращих" представників цього народу, розділити ці дві субстанції складно. Народ винен у тому що допустив до влади таких покидьків і пройдисвітів як риги і зелені. Тому звалювати всю провину на владу, це аналогічно біготні по граблях.
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20.11.2025 17:37 Відповісти
Їх ніхто не допускав! Вони тотально сфальсифікували вибори
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22.11.2025 18:53 Відповісти
Не має ніяких "їх", вся ця влада це усереднений пересічний тупорилий хохол.
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23.11.2025 07:30 Відповісти
Звичайно що фальсифікації були присутні, але наскільки вони вплинули на результати? Мені здається не суттєво. Якщо пам'ятаєте за ригів агітували навіть Кузьма з Тарасом Чорноволом! Ну а вибори 2019 року це тотальний відрив здорового глузду.
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23.11.2025 07:34 Відповісти
Чому немає аналогічної відвовіді?
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20.11.2025 13:03 Відповісти
Ще 2-3 массовані удари і АЄС можна переводити в режим зупинки?
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20.11.2025 14:19 Відповісти
Крадіжки Міндічем грошей на захисні споруди для ЛЕП ми ще довго відчуватимемо на власній шкурі
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20.11.2025 17:13 Відповісти
Та не тільки крадіжки Міндічем, а й організованою бандою на чолі найпотужнішого та найвеличнішого!
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20.11.2025 17:30 Відповісти
А де обіцяний Потужним та Незламним блекаут у Мацкві? Де ті зграї Фламінго, що летять на Мацковію?
Де захист українських енергооб'єктів ? Може треба ЛІДОРУ у свого дружбана Міндіча спитати?
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20.11.2025 14:22 Відповісти
Доречі про Потужніча.
Хтось знає чи повернувся він? Вранішнього гундосика не було, хвилююсь.
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20.11.2025 14:41 Відповісти
Його шеф в кремлі не дозволяє бити по москві, невже неясно?
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20.11.2025 17:00 Відповісти
Двушка на москву ушла..
Все інше не реально...
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20.11.2025 17:02 Відповісти
У пАтужного повний блекаут у мізках! Між іншим, це після його првокативної заяви нам добили енергетику. Швидше за все рашисти добивали б її й без заяви, але він своїм дурним язиком спровокував блискавичну реакцію!
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20.11.2025 17:16 Відповісти
Ну добре - відрубили лінії на Тернопіль та Львів, але чому за рахунок цього не дати більше електрики на Київ?!
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20.11.2025 14:56 Відповісти
Пропускная способность подстанций и ЛЭП
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20.11.2025 17:19 Відповісти
Все там добре з пропускной способностью! Чи ти вважаєш шо Київ від Запорізької АЕС живится?
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22.11.2025 18:54 Відповісти
Зеленский с бандой коломойского должны быть лишены доступа к гос предприятиям и чтобы их людей и духу там не было. И национализировать обратно все гос имущество, что они приватизировали при помощи бандитских схем. лишить олигархов доступа к гос предприятиям и гос ресурсам, и они потеряют влияние!
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20.11.2025 15:51 Відповісти
Львівщина без світла включають вдень на декілька годин."Дякуємо" самій зеленій владі і нашому сонцесяйному.
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20.11.2025 16:02 Відповісти
В Киеве его вообще нет. В лучшем случае ночью дадут на пару часов.
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20.11.2025 17:04 Відповісти
А ***** також подякувати нема бажання ?
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20.11.2025 19:44 Відповісти
Будеш висіти разом з зєльоной шоблой на стовпі на Хрещатику?
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22.11.2025 18:56 Відповісти
До чого ти це приплело ? Яким чином я захищаю зелену шоблу ? З дуба впало ? Чи ти ***** відбілюєш ?
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23.11.2025 18:56 Відповісти
Ну , там ведь трёх уровневые укрепления построили зелёные тридварасты. Наем ещё в пршлом году сообщил.
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20.11.2025 16:21 Відповісти
Міндіч гроші Потужно рятує!! Подалі від окупантів вивозить
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20.11.2025 17:00 Відповісти
та ми це і без руснявої прокладки Гроссі зрозуміли по блекаутам
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20.11.2025 16:55 Відповісти
Не треба розраховувати на АЕС.
Треба будувати міні_тец/тес та систему резервних генераторів.
Цікаво, а у ват Потужноатом теж є своя Розпило-програма захисних девайсів , як для звичайних станцій?))
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20.11.2025 16:58 Відповісти
Будуй! Ігорька Л. тіки візьми в напарники Він теж завжди розповідає що треба робити
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22.11.2025 18:58 Відповісти
Ну до сих пір дуже важко ж було здогадатися, що будуть бити по розподільчих підстанціях. Тому ні захисту, ні ППО там немає. І не буде.
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20.11.2025 17:01 Відповісти
3 года массовых регулярных обстрелов и худо бедно но зиму переживали. А тут десяток осенних обстрелов и все посыпалось не дожидаясь зимы. Или русня полные долбоебы и поняли куда нужно ракеты запускать только на 4й год войны или это какой-то разводняк для местных гоев то есть нас. Ну есть ещё 3й вариант, все просто ********.
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20.11.2025 17:02 Відповісти
Додам вам ще варіант, який є реальним: будь-яка система має ліміт міцності і енергосистема України, яка будувалася із розрахунків на велику кількість промислових споживачів та деяку перспективу їх розвитку, такий резерв мала, але за 3 роки обстрілів його майже не лишилося, бо ремонтувати швидше ніж прилітає неможливо. Відновити електростанцію чи підстанцію неможливо швидко, тому в більшості випадків користувалися резервними схемами, але вже і вони закінчуються.
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20.11.2025 17:11 Відповісти
Відновлення пошкоджень займає місяці і роки. Пошкодження накопичуються та накладаються оне на одне при постійних атаках. Якщо людині ламати кожного тижня кістку - вона ще якийсь час зможе якось жити. Але через рік людина буде остаточно повнісю загібсована. І можна запитати - цілий рік ламали кістки і все норм, а тут після перелому останньої кісточки людина геть злягла. Дивно

Але ніхто не забаороняє вигадувати нові теорії змови. Не зупиняйтеся - я їх колекціоную
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20.11.2025 17:13 Відповісти
А зачем лечить и предотвращать переломы? Некоторые говорят нет необходимости, это пустая трата денег.

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20.11.2025 17:25 Відповісти
Ну для того щоб зламати кістку з триривневим захистом треба не один удар молотком по гомілці, а два удари кувалдою. Кувіалди у русні є, нажаль

Бронік вас врятує? Так. Від кулі. Від рикошету та дрібного уламка. Одягли бронік і є ціль вбити людину - кілер застосує автоматичну зброю. Або гранатомет
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20.11.2025 19:12 Відповісти
Скажи, а ОП і правда добре платить позитивним блогерам? Яка сума за пост виходить?
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20.11.2025 19:47 Відповісти
Не знаю, я не блогер і з блогерами не спілкуюся. Я енергетик і намагаюся людям на пальцях просто пояснити складні речі. В моїх дописах немає позитиву стосовно цій теми - в моїх дописах жорстка реальність
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20.11.2025 20:18 Відповісти
Ага, я ж понимаю. Зачем напрягаться и лечить\защищать пациента, тратя при этом денежки? Если их можно просто спи@дить, оставив пациента подыхать. Сдохнет - это только его проблемы.
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20.11.2025 19:47 Відповісти
Да зі "слугами" все зрозуміло. Я про те, що з захистом чи без (він є), але це був неминучий сценарій, якщо роками методично бити по одним і тим самим об'єктам. Можна подискутувати, як захистити багатоповерховий будинок від влучання ракети, яка пробиває 9 поверхів
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20.11.2025 19:54 Відповісти
Так большинство объектов разрушено шахедами а не Кинжалами. А от шахедов можно и нужно было защищать.
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20.11.2025 20:01 Відповісти
У мене немає такої статистики. Шахеди запускають сотнями. З початку війни вже рахунок на десятки тисяч. Але я розумію, що умовна чарівна металева сітка здатна витримати буд-яку кількість влучань. Ладно: якщо людям подобається жити в "позитивній мильній бульбашці" - це їхнє право. Але реальність трохи інша і вона постукалася в двері, нажаль
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20.11.2025 20:10 Відповісти
Про крайние узловые подстанции от трех АЭС как-раз и писали про шахеды. И кроме сетки больше ничего на ум не приходит? Там же вроде как обещали аж три уровня защиты. Не говоря уже про всякие МВГ
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20.11.2025 20:25 Відповісти
Мабуть для вас один "рівень" - це три метри бетону. Тобто немає розуміння, що якщо сотню шахедів запустити в одну точку, то вони так чи інакше досягнуть мети
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20.11.2025 21:19 Відповісти
Наверное вы дискутируете исключительно со своими собственными фантазиями. Наверное вам тяжело доходит написанное мной.
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20.11.2025 22:02 Відповісти
Да мені воно нафіг не всралося, просто є трохи часу. Я енергетик і ще навесні казав: купляйте зарядні станції, поки на них цінник нормальний, бо взимку будете в темряві сидіти. Мене вважали божевільним. Потім восени на "Цензорі" була публікація - голова міста якогось те саме сказав - читачі "Цензор" тут на форумі його звинуватили в тому, що він "агент кремля" і звідки у нього така інформація. Просто дядько клепку в голові має
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20.11.2025 22:15 Відповісти
Ну, у меня и панели, и гибридный инвертор и генератор. Никаких батарей не хватит когда света нет по 14-15 часов в сутки и его дают в основном ночью. Да и батареи сильно изнашиваются при таком режиме. Но у меня есть возможность. А что делать в высокоэтажках, где только электричество?
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20.11.2025 22:21 Відповісти
Які ще місяці і роки? Пиши - віки і тисячоліття! Енергетик зєльоний
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22.11.2025 19:01 Відповісти
Ну поцікавтеся, скільки займає часу розробка проекту, виготовлення, транспортування, монтаж та пусконаладка турбогенератора чи автотрансформатора. Погугліть - станете більш розумним. Здобуття знань це не соромно
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23.11.2025 23:01 Відповісти
Я вже одному такому як ти , а може і тобі , писав - відрізай щотижня собі по одному пальцю , а на четвертий тиждень поділишся враженнями як ти чудово без трьох пальців обходишся . Після твого експетименту отримаємо розуміння того чому на четвертий рік проблеми почалися раніше аніж у минулі три .
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20.11.2025 18:53 Відповісти
За це всі повинні дякувати Міндічу, Цукерману, Чернишову тощо і особисто товарисчу Zе. Ну і Слугам *****. Але ще треба дякувати і ********* яки обрали в 2019 році всіх ціх красунчиків та корабельних сосен.
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20.11.2025 17:05 Відповісти
Короче, нема корупції немає і світла
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20.11.2025 17:09 Відповісти
Сенс у тому що планове зниження потужності на АЕС легше пережити аніж аварійну зупинку після якої місяці минуть поки перезапустять реактор .
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20.11.2025 18:57 Відповісти
Бачу що тут хоч хтось розуміється на ситуації. А то тут вже і фізики-ядерщики підключилися, у яких потужність атомного реактора скидається за секунди і взагалі її можна реостатом регулювати, чого вже там ускладнювати. Да і навіщо автотрансформатори, складні схеми: реостат потужний по схемі дільника напруги і вперед!
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20.11.2025 19:15 Відповісти
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20.11.2025 19:48 Відповісти
Добре б було,щоб ви хоча би розуміли,що верзете.
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27.11.2025 11:45 Відповісти
Про що це ви мені написали ? Чи то не до мене ?
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27.11.2025 13:11 Відповісти
******** зелений,де блекаут на мацкве?
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20.11.2025 19:13 Відповісти
Магірус,не перекручувай.Матчасть треба поважати.
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21.11.2025 07:32 Відповісти
Потужність аєс за півгодини не зменшиш
Брешуть та не вважайте народ науками
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21.11.2025 09:35 Відповісти

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