Без конкурентів: Родина нардепа Палиці орендує канатні дороги та два готелі у Буковелі у "Приватбанку"
ТОВ "Буковель", що належить Захару та Оксані Палицям – сину та ексдружині депутата Ігоря Палиці ("За майбутнє"), – орендуватиме 14 канатних доріг, понад 30 земельних ділянок і два готелі у державного "Приватбанку" на курорті Буковель.
Компанія стала єдиним учасником двох аукціонів з оренди майна, повідомляє українська редакція Forbes.
"Приватбанк" запланував на 20 листопада три онлайн-аукціони, однак результати двох з них з’явилися на "Прозорро.Продажі" раніше. Участь у торгах взяв лише один учасник, а ще один аукціон не відбувся.
Зокрема, в аукціоні з оренди 14 канатних доріг і 30 ділянок площею майже 99 га перемогло ТОВ "Буковель", запропонувавши 9,86 млн грн на місяць при стартовій ціні 9,7 млн грн. У другому аукціоні – за готелі Radisson і "Гуртожиток" та дві земельні ділянки – компанія також перемогла як єдиний учасник, запропонувавши 8,4 млн грн на місяць при стартових 8,37 млн грн.
Термін оренди становить один рік з можливістю пролонгації або дострокового розірвання, якщо орендар не сплачує вчасно або банк продає майно.
Ще один аукціон з оренди 10 нежитлових приміщень площею понад 4200 кв. м та чотирьох ділянок загальною площею 2 га не відбувся – учасників не було.
"Приватбанк" отримав частину майна курорту "Буковель" у 2016 році як іпотечні активи та з 2017 року здає їх в оренду.
Через ТОВ "Буковель" родина Палиць володіє готелем на 365 номерів, ділянками, підйомниками та іншою нерухомістю. Вони побудували аквапарк Mavka та планують реконструкцію центральної площі курорту. Фінансові показники компанії зростають: у 2024 році виторг зріс на 43,5% до 1 млрд грн, прибуток – на 72% до 103 млн грн. За дев’ять місяців 2025 року виторг зріс майже на 64% до 1,3 млрд грн, а прибуток – майже вчетверо, до 318 млн грн.
Як повідомлялося, у жовтні минулого року Кабінет Міністрів схвалив підписання перших спеціальних інвестиційних договорів для отримання державної підтримки проєктами зі значними інвестиціями в рамках так званого "закону про інвестнянь".
Перший договір уклали між Кабміном і ТОВ "Астарта-Київ" та ТОВ "Астарта Агро Протеїн", які планують збудувати завод із переробки соєвого шроту. Другий договір уклали з ТОВ "Буковель" та ТОВ "Аквапарк" родини нардепа Ігоря Палиці, які будують найбільший у Східній Європі аквапарк на гірськолижному курорті Буковель.
Сам Палиця визнавав, що оформлює свої бізнес-активи на (колишню) дружину. Раніше фірма "Буковель" отримала право на використання бренду "Мавка" для свого аквапарку, який планують відкрити на території гірськолижного курорту.
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