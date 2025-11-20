Польська компанія купує виробника води "Карпатська джерельна". Що відомо? (оновлено)

Найбільший приватний виробник продуктів харчування у Польщі – Maspex Group – планує придбати частку в українській компанії з виробництва мінеральної води "Карпатська джерельна".

Антимонопольний комітет України (АМКУ) на засіданні 20 листопада надав відповідні дозволи польській компанії Grupa Maspex P. Z O.O., повідомляється на сайті регулятора.

Зокрема, польська компанія отримала дозвіл на набуття спільного контролю над ТОВ "Карпатські мінеральні води" і ТОВ "Торговий дім "Карпатські мінеральні води" разом з громадянином України (ім'я не розголошується) через його кіпрську компанію Dynalum Finance Ltd.

Крім того, АМКУ схвалив заяву Maspex, Dynalum Finance і неназваного громадянина України на узгоджені дії у вигляді виконання зобов’язань щодо утримання від конкуренції та переманювання співробітників.

Група компаній "Карпатські мінеральні води" – один із провідних українських виробників безалкогольних напоїв ("Карпатська джерельна", "Соковинка" тощо). Засновник – кіпрська Dynalum Finance, власник – Сергій Устенко.

За даними на її сайті, Maspex Group – найбільша приватна компанія харчової промисловості у Польщі та одна з найбільших в Центральній та Східній Європі. Компанія – лідер на ринку соків, нектарів та напоїв у Польщі, Чехії, Словаччині, Румунії та їхній провідний виробник в Угорщині, Болгарії, Литві та Латвії, ат також головний гравець на ринку води в Румунії. Maspex Group виробляє продукцію під 60 брендами, серед них – Tymbark (найпопулярніший у Польщі сік), Kubuś, Life, Lubella, Łowicz, Krakus, Kotlin тощо. Їй також належать бренди горілок Żubrówka, Soplica та Absolwent, культового трав'яного лікеру Becherovka.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, у жовтні Антимонопольний комітет відхилив заявку найбільшого в Україні мобільного оператора "Київстар" на купівлю контрольної частки в компанії GigaCloud, яка є одним з найбільших операторів хмарних послуг в Україні.