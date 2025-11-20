В Україні запустили перший завод, який вироблятиме біоклей з гороху

В індустріальному парку "Коростень" на Житомирщині запрацював перший в Україні завод з виробництва біоклею з гороху.

Біоклей використовуватимуть для виготовлення дерев’яних екоплит для будівельної та меблевої галузей, повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За його словами, загальний обсяг інвестицій у цей проєкт становить 40 мільйонів євро, інвестор – "Коростенський завод МДФ".

Кисилевський уточнив, що проєктна потужність підприємства дозволятиме виробляти 3000 тонн біоклею на місяць. Для цього планують переробляти близько 1 млн тонн гороху на рік, що більш ніж удвічі перевищує урожай цієї культури в Україні у 2024 році. Поки площі вирощування не збільшать, частину сировини імпортуватимуть з Угорщини та Польщі. Однак підприємство вже консультується з аграріями кількох областей щодо розширення посівів і довгострокових контрактів.

Плановий випуск екоплит – 20 000 кубометрів на місяць. Аналогічний завод компанія будує на Закарпатті, а до 90% продукції планують експортувати.

"Для реалізації проєкту інвестор скористався можливістю імпортувати обладнання без сплати ПДВ, яку законодавство передбачає для учасників індустріальних парків. А минулої осені ІП "Коростень" в рамках державного проєкту розвитку інфраструктури індустріальних парків на умовах співфінансування 50% на 50% залучив від держави 83,5 млн гривень для будівництва під’їзної дороги", – додав Кисилевський.

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Індустріальний парк "Коростень" займає площу 42,2 га та об’єднує кластер підприємств деревообробної промисловості, серед яких "Українська холдингова лісопильна компанія", "Резалт Еко", "Коростенський завод "МДФ", "БФ "Інжинірінг" і "БФ проєкт".

Як повідомлялося, влітку 2022 року Верховна Рада схвалила податкові та митні пільги для індустріальних парків в Україні. Закони №5688 та №5689 передбачають звільнення майбутніх резидентів таких парків від імпортного ПДВ і мита на обладнання, а також від податку на прибуток на період у 10 років.