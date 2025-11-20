У Києві та більшості регіонів – екстрені відключення світла, графіки не діють, – "Укренерго" (оновлено)
Вдень 20 листопада у Києві та більшості регіонів України запровадили екстрені відключення електроенергії.
Спочатку про це повідомив оператор енергосистеми столиці "ДТЕК Київські електромережі", згодом цю інформацію підтвердили в "Укренерго".
"Через складну ситуацію в енергосистемі – у більшості регіонів України застосовані аварійні відключення електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", – зазначається у повідомленні.
Згідно з оприлюдненими напередодні графіками, наприклад, мешканці Києва мали планово отримувати електроенергію 20 листопада від 6 годин до 12,5 годин протягом доби. Відповідно до графіків, найменше електроенергією зможуть користуватись споживачі групи 1,1 – лише 6 годин на добу. Найбільше – ті хто належить до групи 6,2 – 12,5 годин.
Що відомо про наслідки масованого обстрілу 19 листопада
Як повідомлялося, російські війська в ніч на 19 листопада випустили по Україні понад 470 дронів та 48 ракет різного типу – балістичні та крилаті. Зокрема, у Тернополі зафіксовано влучання у житлові девʼятиповерхівки, загинули 20 людей.
Ціллю масованого ракетно-дронового удару російських військ вранці 19 листопада стали об’єкти енергетичної інфраструктури в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях, повідомили у Міненерго.
Зокрема, Росія знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК. Крім того, Хмельницька та Рівненська АЕС були вимушені додатково знизити генерацію електроенергії через втрату частини ліній електропередачі.
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