Програма "Соцвода": Кабмін схвалив концепцію покращення водопостачання до 2035 року

Кабінет Міністрів затвердив Концепцію Державної цільової соціальної програми з покращення питного водопостачання до 2035 року.

Цей документ стане першим кроком і основою для нової масштабної державної програми "Соцвода", повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

"Схвалення Концепції дає старт системному відновленню та модернізації галузі. Комплексна державна програма "Соцвода" дозволить модернізувати системи подачі та очищення води, оновити водну інфраструктуру та регулюватиме забезпечення людей якісною питною водою відповідно до європейських стандартів", – зазначається у повідомленні.

У Мінрозвитку уточнили, що ухвалення програми є важливим етапом виконання міжнародних зобов’язань України, зокрема гармонізації з вимогами Директиви (ЄС) 2020/2184 щодо якості питної води та досягнення Цілі сталого розвитку №6 "Чиста вода та належна санітарія".

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Зокрема, державна програма "Соцвода" до 2035 року передбачатиме:

поетапне оновлення та розвиток систем централізованого водопостачання в містах і селах;

модернізацію споруд очищення води з використанням технологій, визначених Директивою (ЄС) 2020/2184;

будівництво нових водогонів;

впровадження сучасних систем контролю якості води, включно з параметрами, які вимагає європейське законодавство;

підвищення енергоефективності підприємств водопровідно-комунальної галузі.

"Реалізація програми сприятиме створенню умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у виробництво технологічного устаткування сфери водопостачання", – пояснили у міністерстві.

Як повідомлялося, на початку листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону №13578 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення норм законодавства у сфері питного водопостачання та водовідведення", він покликаний запровадити європейські норми у цій сфері в Україні та є частиною зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС.