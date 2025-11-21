Індійський власник найбільшого у світі НПЗ відмовився від нафти з Росії через санкції

Оператор найбільшого у світі нафтопереробного підприємства – індійська Reliance Industries – вирішила відновитися від російської нафти попри угоду з компанією "Роснєфть".

Головний нафтопереробний комплекс компанії у Джамнагарі, що у західному штаті Гуджарат, припинив отримувати російську нафту з 20 листопада, повідомив речник Reliance Industries, передає Reuters.

Він заявив, що індійський конгломерат дотримуватиметься санкцій проти Москви, зберігаючи при цьому зв'язки з поточними постачальниками нафти.

Речник компанії наголосив, що 1 грудня вся продукція нафтопереробного заводу, що постачатиметься на експорт, буде виготовлена з неросійської нафти. Reliance заявила, що цей перехід було завершено достроково, щоб забезпечити повне дотримання обмежень на імпорт продукції, які набувають чинності 21 січня.

США у жовтні запровадили санкції проти російських компаній "Роснєфть" і "Лукойл", дедлайн для припинення співпраці з ними настає 21 листопада. Крім того, з 21 січня 2026 року набувають чинності санкції ЄС, який заборонив імпортувати нафтопродукти, виготовлені на НПЗ, які отримали або переробили російську нафту за 60 днів до цієї дати. Саме на Європу припадає 28% експорту продукції Reliance.

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В компанії додали, що всі попередньо узгоджені відвантаження російської нафти станом на 22 жовтня виконуються, враховуючи, що всі угоди про її доставку вже були укладені.

Останній такий вантаж було завантажено 12 листопада, всі вантажі, що прибудуть 20 листопада або пізніше, будуть отримані та спрямовані на нафтопереробний завод у Внутрішній тарифній зоні Індії, повідомила Reliance.

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Як повідомлялося, у жовтні індійська компанія Reliance припинила закупівлі нафти в Росії після того, як постачальник – російська компанія "Роснєфть" – потрапив під санкції США. Натомість індійська компанія придбала щонайменше 12 млн барелів спотової сирої нафти з Близького Сходу та Америки, зазначало агентство Reuters.

У травні 2024 року індійська Reliance Industries уклала угоду з компанією "Роснєфть" про закупівлю майже 500 000 барелів російської нафти зі знижками.