"Міндічгейт": НКРЕКП "скоригувала обсяг повноважень" фігуранта "плівок Міндіча" Пушкаря

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), "скоригувала обсяг повноважень" її члена Сергія Пушкаря, який фігурує у записах, оприлюднених НАБУ у межах операції "Мідас".

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті регулятора.

"З огляду на оприлюднення інформації щодо звинувачень у корупції члена НКРЕКП Пушкаря Сергія Івановича під час його роботи в АТ "НАЕК "Енергоатом" повідомляємо, що 20 листопада 2025 року головою НКРЕКП видано наказ про внесення змін до функціональних обов’язків членів регулятора, яким, зокрема, скореговано обсяг повноважень Пушкаря С.І.", – йдеться у заяві.

Нацкомісія також спрямувала листа до Нацагентства з питань запобігання корупції з проханням надати роз’яснення щодо наявності корупційних ризиків при виконанні Пушкарем обов’язків її члена, додали у НКРЕКП.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, серед встановлених НАБУ учасників схеми масштабної корупції в сфері енергетики за участі ексбізнес-партнера і товариша президента Тімура Міндіча, виявився член НКРЕКП Сергій Пушкар.

Пушкар у 2022-2025 роках працював виконавчим директором з правового забезпечення "Енергоатому". Із вересня 2025 року за результатами конкурсного відбору був призначений на посаду члена НКРЕКП. До складу керівництва НКРЕКП наразі входять сім членів, включно з головою комісії Юрієм Власенком.

Віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявляв, що після цього уряд вважає за необхідне змінити склад членів НКРЕКП. Про це він заявив під час розгляду у Верховній Раді питання відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук, які також опинилися серед фігурантів так званих "плівок Міндіча". Частину цих записів НАБУ оприлюднило під час операції "Мідас".