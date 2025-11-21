Мінцифри проведе дослідження про використання ШІ українським бізнесом. Для чого це потрібно?
Фахівці Міністерства цифрової трансформації разом з Top Lead проводять масштабне дослідження щодо використання штучного інтелекту в бізнесі ‒ AI Focus 2026.
Його мета ‒ з’ясувати, як українські компанії застосовують ШІ, та заохотити бізнес активніше впроваджувати такі технології для підвищення ефективності, повідомляє пресслужба Мінцифри.
У відомстві закликали українські компанії взяти участь в опитуванні й поділитися інформацією про те:
- як вони застосовують ШІ;
- які результати дає впровадження технології;
- які переваги та труднощі виникають під час використання ШІ-рішень.
Опитування доступне для малих, середніх і великих компаній у різних галузях ‒ від агросектора та медицини до IT, незалежно від того, чи вони вже застосовують ШІ, чи лише планують його інтегрувати. Отримані відповіді стануть частиною дослідження, допоможуть проаналізувати тенденції розвитку штучного інтелекту в Україні та світі й знайти надихальні практичні кейси впровадження ШІ в бізнес, додали у Мінцифри.
Всі бажаючі зможуть пройти опитування до 7 грудня.
Як повідомлялося, Міністерство оборони України запустила "Імпульс" — цифрову систему для обліку військовослужбовців, яку офіційно впроваджують у військових частинах. Це перша цифрова платформа в Збройних Силах України, що масштабовано охоплює всі підрозділи, дає змогу фіксувати кадрові події щодо кожного військовослужбовця, автоматизує підготовку документів і забезпечує уніфіковану комплексну звітність.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Шоб скиздити трохи грошей. Ваш К.О.