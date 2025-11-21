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Новини
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Мінцифри проведе дослідження про використання ШІ українським бізнесом. Для чого це потрібно?

бізнес

Фахівці Міністерства цифрової трансформації разом з Top Lead проводять масштабне дослідження щодо використання штучного інтелекту в бізнесі ‒ AI Focus 2026.

Його мета ‒ з’ясувати, як українські компанії застосовують ШІ, та заохотити бізнес активніше впроваджувати такі технології для підвищення ефективності, повідомляє пресслужба Мінцифри.

У відомстві закликали українські компанії взяти участь в опитуванні й поділитися інформацією про те:

  • як вони застосовують ШІ;
  • які результати дає впровадження технології;
  • які переваги та труднощі виникають під час використання ШІ-рішень.

Опитування доступне для малих, середніх і великих компаній у різних галузях ‒ від агросектора та медицини до IT, незалежно від того, чи вони вже застосовують ШІ, чи лише планують його інтегрувати. Отримані відповіді стануть частиною дослідження, допоможуть проаналізувати тенденції розвитку штучного інтелекту в Україні та світі й знайти надихальні практичні кейси впровадження ШІ в бізнес, додали у Мінцифри.

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Всі бажаючі зможуть пройти опитування до 7 грудня.

Як повідомлялося, Міністерство оборони України запустила "Імпульс" — цифрову систему для обліку військовослужбовців, яку офіційно впроваджують у військових частинах. Це перша цифрова платформа в Збройних Силах України, що масштабовано охоплює всі підрозділи, дає змогу фіксувати кадрові події щодо кожного військовослужбовця, автоматизує підготовку документів і забезпечує уніфіковану комплексну звітність.

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бізнес (1686) технології (737) штучний інтелект (475)
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"Top Lead" - це назва відомого українського контент-маркетингового агентства. Воно спеціалізується на візуалізації даних (інфографіці), допомагає компаніям пояснювати складні речі простою мовою та формувати лояльну аудиторію
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21.11.2025 11:12 Відповісти
Чекайте від потужних податок на використання ШІ.
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21.11.2025 11:24 Відповісти
"Для чого це потрібно"?
Шоб скиздити трохи грошей. Ваш К.О.
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21.11.2025 11:36 Відповісти

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