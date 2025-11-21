Ціни на нафту продовжують падати на тлі просування США угоди між Росією та Україною

Ціни на нафту знизилися на 1,5% вранці у п'ятницю на тлі активного просування США мирної угоди між Росією та Україною.

Це потенційно може збільшити світову пропозицію нафти, повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent дешевшають на на 93 центи (на 1,5%) – до $62,45 за барель після зниження на 0,2% напередодні. Контракти на нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 98 центів (на 1,7%) – до $58,02 за барель, після того, як у четвер їхня ціна знизилася на 0,5%.

Обидва контракти подешевшали більш ніж на 2,5% за тиждень через побоювання щодо надлишку пропозиції нафти на світовому ринку.

Настрої на ринку стали більш песимістичними, оскільки Вашингтон просуває можливість мирної домовленості між Україною та Росією для завершення війни, хоча 21 листопада набули чинності санкції проти російських компаній "Роснєфть" та "Лукойлу", які підтримували ціни.

Додатковий тиск на нафтові котирування чинило зміцнення долара, яке робить нафту, що торгується в американській валюті, дорожчою для власників інших валют.

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Як повідомлялося, за даними Bloomberg, майже 48 мільйонів барелів російської нафти можуть застрягнути в морі через санкції США проти найбільших російських нафтових компаній "Роснєфть" і "Лукойл", що набули чинності 21 листопада.

Через санкції США великі покупці у Китаї та Індії відмовляються від нафти з Росії. Зокрема, оператор найбільшого у світі нафтопереробного підприємства – індійська Reliance Industries – вирішила відновитися від російської нафти попри угоду з компанією "Роснєфть".