"Це неправда": В Міненерго спростували повідомлення про експорт електроенергії з України

Комерційний експорт електроенергії за кордон наразі відсутній, водночас можливі незначні технічні перетоки між енергомережами України та сусідніх європейських країн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Останніми днями ми отримуємо багато запитань про те, чи дійсно Україна зараз здійснює експорт електроенергії в європейські країни. Якщо коротко: ні, це неправда. Вироблена українськими АЕС, ГЕС, ТЕС та ТЕЦ електроенергія використовується виключно для забезпечення потреб внутрішнього споживання", – запевнили у міністерстві.

У Міненерго наголосили, що всі доступні потужності вітчизняних електростанцій зараз працюють винятково для покриття внутрішнього споживання.

Пересвідчитись у відсутності комерційного експорту електроенергії можна на сайті НЕК "Укренерго", або ж на сайтах операторів енергосистем сусідніх держав.

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Водночас можливі технічні перетоки електроенергії між енергосистемами, адже Україна є частиною європейської енергомережі, зауважили у Міненерго.

"Дехто, помилково чи цілеспрямовано, плутає ці технічні перетоки з комерційним експортом, не розуміючи, як працює об’єднана енергосистема. Це природне явище, обумовлене законами фізики. Як правило, ці перетоки незначні. Але завжди погодинний баланс близький до нуля: скільки йде за кордон – стільки одразу ж повертається в Україну", – пояснили у Міненерго.

За даними галузевого видання ExPro, Україна не експортує електроенергію з 11 листопада 2025 року. До цього експорт здійснювався на мінімальному рівні і лише в окремі години доби.