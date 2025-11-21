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Новини Відключення електроенергії
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"Це неправда": В Міненерго спростували повідомлення про експорт електроенергії з України

лэп,электричество,энергетика

Комерційний експорт електроенергії за кордон наразі відсутній, водночас можливі незначні технічні перетоки між енергомережами України та сусідніх європейських країн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Останніми днями ми отримуємо багато запитань про те, чи дійсно Україна зараз здійснює експорт електроенергії в європейські країни. Якщо коротко: ні, це неправда. Вироблена українськими АЕС, ГЕС, ТЕС та ТЕЦ електроенергія використовується виключно для забезпечення потреб внутрішнього споживання", – запевнили у міністерстві.

У Міненерго наголосили, що всі доступні потужності вітчизняних електростанцій зараз працюють винятково для покриття внутрішнього споживання.

Пересвідчитись у відсутності комерційного експорту електроенергії можна на сайті НЕК "Укренерго", або ж на сайтах операторів енергосистем сусідніх держав.

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Водночас можливі технічні перетоки електроенергії між енергосистемами, адже Україна є частиною європейської енергомережі, зауважили у Міненерго.

"Дехто, помилково чи цілеспрямовано, плутає ці технічні перетоки з комерційним експортом, не розуміючи, як працює об’єднана енергосистема. Це природне явище, обумовлене законами фізики. Як правило, ці перетоки незначні. Але завжди погодинний баланс близький до нуля: скільки йде за кордон – стільки одразу ж повертається в Україну", – пояснили у Міненерго.

За даними галузевого видання ExPro, Україна не експортує електроенергію з 11 листопада 2025 року. До цього експорт здійснювався на мінімальному рівні і лише в окремі години доби.

Автор: 

експорт (4224) електроенергія (4682) Укренерго (2174) відключення світла (850)
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Топ коментарі
+6
прподають а нас дурять.тримають за скот.
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21.11.2025 16:26 Відповісти
+5
Може ці "незначні" перепади хай краще подавати в помешкання українців, які по 15 годин на добу сидять без електпоенернії, чим в європу за гроші доя ахметки та іншим енергоолігархам? 🤬
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21.11.2025 15:46 Відповісти
+3
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21.11.2025 15:10 Відповісти
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21.11.2025 15:10 Відповісти
Може ці "незначні" перепади хай краще подавати в помешкання українців, які по 15 годин на добу сидять без електпоенернії, чим в європу за гроші доя ахметки та іншим енергоолігархам? 🤬
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21.11.2025 15:46 Відповісти
А як тобі іх передати? Відром? Ну вот поясни мені, як надлишок на кордоні з Румунією передати у Чернігів. Розказуй. Я послухаю
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21.11.2025 19:15 Відповісти
прподають а нас дурять.тримають за скот.
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21.11.2025 16:26 Відповісти
Якшо фізику в школі не вчити, то дощ зранку - це теж «зрада»
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21.11.2025 19:14 Відповісти
це кажуть умніки які вчора дали владу наріку виїбаному і сраку в сауні ? світочі х з чого.
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22.11.2025 07:38 Відповісти
Пересічні особливостей роботи електромереж не знають, зате чудово знають, що влада краде, а великий бізнес лупить надприбутки.
Ось і результат. Як не пояснюй, все одно лайно летітиме.
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21.11.2025 17:11 Відповісти
А хто ж вам зараз повірить ?
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21.11.2025 17:56 Відповісти
Я не розумію, чого виправдовуватися: просто поясніть людям, що ми в єдиній електромережі з ЄС ще з 22-го року, шо технічно не можливо надлишок електроенергії з Вінниці передати на Київ і він піде на Румунію, або Молдову, технічно - це експорт. А не виправдовуйтеся, а тоді вас називатимуть «брехунами»
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21.11.2025 19:12 Відповісти
Я ось читаю коменти - це скот якийсь пише. Почитайте офіційні документи Міненерго. Там в інструкціях по застосуванню Графіку аварійних відключеннь та Графіку погодинних відключеннь прямо записано що до компаній що закуповують імпортовану електрику в обсязі не менш 60 % споживання - ГАВ, ГПВ та ГОП не застосовуються. Тобто - ви сидите без електрики, бо рашисти підстанції розфігачили, але в разі закупівлі електрики в європі - вас не повинні вимикати. В західних областях проблем з електрикою майже не має. Проблеми пов'язані з розбомбленними рашистами зв'язками між частинами України. Наши виробники спалачують в євро в ЄС за електрику. Ми змушені зменьшувати виробітку Рівненьської АЕС через обстріли. Я думаю що Рівненська АЕС повинна працювати на повну потужність і продавати електрику в ЄС, заробляти нам гроші - бо ми воююча країна і нам конче потрібні гроші..
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21.11.2025 20:21 Відповісти

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