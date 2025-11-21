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Новини
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Мінекономіки збирається посилити незалежність наглядових рад у державних компаніях. Що заплановано?

Мінекономіки хоче посилити незалежність наглядових рад у держкомпаніях

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України збирається вдосконалити систему корпоративного управління і посилити незалежність наглядових рад державних компаній.

Про це під повідомила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Анна Артеменко під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ.

"Ми декілька місяців тому розробили проєкт постанови про внесення змін до постанов №142, №143 і №777. Цими змінами пропонується вдосконалити порядок обрання та призначення членів наглядових рад. Зокрема, будуть посилені кваліфікаційні вимоги до кандидатів, а також іще низка додаткових технічних змін. Це все має посилити прозорість відбору", – сказала Артеменко.

Вона додала, що фактично напрацьовані зміни покликані забезпечити більшу ефективність процесу відбору членів наглядових рад.

Наступним кроком удосконалення системи корпоративного управління має стати оновлення статутів держкомпаній. Зокрема, буде внесена норма, що ключові рішення (включно з призначенням голови правління) наглядовою радою ухвалюються простою більшістю, а не кваліфікованою, як це було раніше.

У Мінекономіки додали, що всі зміни узгоджені з Міжнародним валютним фондом і Європейським банком реконструкції та розвитку.

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Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів оголосив конкурс кандидатів на посади незалежних членів наглядових рад акціонерних товариств НАК "Нафтогаз України" та НАЕК "Енергоатом".

Як повідомлялося, після корупційного скандалу в енергетиці за участі оточення президента Кабінет Міністрів схвалив план дій щодо оновлення складу наглядових рад і виконавчих органів державних компаній паливно-енергетичного комплексу.

Серед іншого, план дій передбачає конкурсний відбір до наглядової ради "Нафтогазу" та формування виконавчих органів групи ("Укргазвидобування", "Укрнафта", "Газорозподільчі мережі України").

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щоб красти стало ще простіше?!
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21.11.2025 16:06 Відповісти
Мінекономіки у відставку - вони уже зробили все, що могли!
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21.11.2025 16:13 Відповісти
Так. Це чесно. Нах...я вони здалися, якщо є наглядові ради, які добре справляються з розграбуванням країни.
Тим більше ця мінекогноміки без ********** рад ніхто.
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21.11.2025 16:26 Відповісти
А може наглядачі потрібні тільки в тюрмі?! Може в державних компаніях потрібно працювати а не наглядати?!
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21.11.2025 16:15 Відповісти
Це правильне питання. Навіщо у державній компанії " наглядова рада"? Утримувати дві паралельні пачки чиновників у профільному міністерстві і " наглядовій раді", а ще є департаминти " промисловості" у місцевих осередках. При тому що черговий " Міндічі" Зеленьського не маючи жодних формальних регалій буде змивати з підприємства прибутки.
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21.11.2025 21:13 Відповісти
СерЛещенко, вНайем, милованов, ...
кто там еще в "наглядових радах" ?
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21.11.2025 16:20 Відповісти
О. ну если минэкономики будет что-то усиливать, то бардака станет даже больше. Независимость набсовета на то и независимость, что никто не усиливает давление на них
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21.11.2025 20:34 Відповісти

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