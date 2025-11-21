Акції українських компаній та єврооблігації України зросли на тлі новин про новий мирний план США

Індекс WIG-Ukraine, що відстежує українські акції на Варшавській фондовій біржі (WSE), після зростання на 2,43% у середу-четвер, 19-20 листопада, на тлі перших новин про новий мирний план США. У першій половині п'ятниці, 21 листопада, після його офіційного підтвердження та появи деталей додав ще 3,86% – до 536,04 пункту.

Як ідеться в повідомленні WSE, станом на 13:16 за варшавським часом акції найбільшого виробника цукру "Астарта" зросли на 2,27%, Milkiland ‒ також на 2,27%, а папери агрохолдингів KSG-Agro, ІМК та "Агротон" підвищилися на 6,70%, 3,64% і 1,94% відповідно, передає Інтерфакс-Україна.

Акції Coal Energy, чиї шахти не працюють через війну, подорожчали на 4,62%, а цінні папери найбільшого українського виробника олії, агрохолдингу "Кернел", який не включено до індексу через низький free-float, додали 4,58%.

На Лондонській фондовій біржі (LSE), де вплив роздрібних інвесторів набагато менший, акції гірничорудної компанії Ferrexpo зросли на 3,56%, тоді як акції найбільшого українського виробника курятини МХП трохи знизилися ‒ на 0,36%.

Єврооблігації України в четвер подорожчали в середньому на 0,9-1,6%, хоча окремі випуски, зокрема на Франкфуртській біржі, показали зростання більш як на 4%.

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Крім того, на Франкфуртській біржі ВВП-варанти в п'ятницю подорожчали на 1,86% – до 90,2% від номіналу, що є найвищим показником із кінця довоєнного 2021 року.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідерами Франції, Великої Британії та Німеччини.

Раніше уряд Німеччини оприлюднив заяву за підсумками розмови, де підкреслювалося, що поточна лінія фронту має стати "відправною точкою" для будь-яких подальших обговорень.