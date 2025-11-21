У Києві вже цього року запрацюють шість міні-ТЕЦ. Для них будується захист, – Кличко

У Києві впроваджується модель розподіленої когенерації, щоб зміцнити виробничі потужності міста й забезпечити додаткові обсяги електроенергії для критичної інфраструктури.

Як заявив мер Києва Віталій Кличко, це унікальний проєкт із точки зору масштабів, технічної конфігурації та умов виконання не тільки для України. Подібний досвід реалізації навряд чи мають інші країни.

"Ми говоримо про більш маневрену та гнучку систему ТЕЦ або міні-ТЕЦ (теплоелектроцентралей). Це невеликі, порівняно з існуючими нашими гігантами, об'єкти когенерації, які одночасно виробляють електричну та теплову енергію. У нашому випадку локальність, тобто розподіленість у різних районах цих міні-ТЕЦ, – одна з їх ключових переваг", – розповів Кличко.

Таким чином, за його словами, це ускладнює мету ворога, який намагається максимально пошкодити енергосистему України.

Крім того, додав Кличко, будівництво нових ТЕЦ включає будівництво захисних споруд другого рівня.

"Зазначу, що зведення такої категорії захисту можливе якраз у випадку об'єктів розподіленої когенерації, враховуючи їхній менший розмір та потужність", – зазначив Кличко.

Шість таких міні-ТЕЦ розпочнуть працювати в столиці до кінця цього року. Ще одна – на початку наступного.

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Раніше в ЗМІ публікувалася інформація, що великі міста України можуть частково залишитися без опалення на кілька днів або тижнів у випадку, якщо російським військам вдасться критично пошкодити ключові теплоелектроцентралі (ТЕЦ).

До того віцепрем'єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що уряд розглядає різні варіанти розвитку подій під час опалювального сезону в умовах постійної загрози атак.

За його словами, окрім фізичного захисту енергетичних об'єктів, уряд спільно з місцевою владою має забезпечити наявність резервів, запасів пального, безперервну робота пунктів незламності, а також підключення розподіленої теплової генерації, зокрема когенераційних установок і блочно-модульних котелень.

Також стало відомо, що Державне агентство відновлення та розвитку запускає дашборд, на якому відображатиметься вся інформація стосовно закупівель для проведення робіт із захисту об'єктів критичної інфраструктури.