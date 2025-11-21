Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Боротьба з корупцією
5 637 19

Привласнили базу флоту в порту Чорноморськ: НАБУ повідомило про підозру чотирьом учасникам схеми

набу

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратури (САП) викрили корупційну схему на державному підприємстві "Чоразморшлях", внаслідок якої майно підприємства продали за заниженою ціною, а кошти від його продажу розтратили.

Таким чином, зловмисники завдали державі подвійних збитків, повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, у січні 2020 року в.о. начальника держпідприємства ініціював продаж головної бази технічного обслуговування флоту в порту Чорноморськ – об’єкта площею 4,3 га з виходом до моря.

"На той момент відчуження майна було заборонене через мораторій, однак посадовець залучив оцінювача, який штучно занизив вартість з щонайменше 59 млн грн до 6,5 млн грн. У результаті база флоту через незаконні торги була продана спільникам за 13,5 млн грн", – зазначається у повідомленні.

Після цього продану за заниженою ціною базу обслуговування флоту внесли в статутний капітал ТОВ співорганізатора схеми, щоб легалізувати майно.

Водночас частину з отриманих держпідприємством від його продажу коштів у сумі 11,5 млн грн зловмисники перерахували підконтрольному товариству нібито за обслуговування суден "Геническ" і "Херсонес".

Фактично ж ці судна перебували в Індії, а підконтрольне товариство не мало ніякого відношення до їхнього обслуговування, встановили детективи.

набу

За даними у системі YouControl, держпідприємство "Чономорсько-Азовське виробничо-експлуатаційне управління морських шляхів" належить Фонду держмайна. У 2017-2021 роках підприємством керував Денис Булдаков.

Наразі НАБУ та САП повідомили про підозру чотирьом учасникам оборудки, двом із них – оцінювачу та співорганізатору – заочно.

Водночас колишнього в.о. начальника держпідприємства та його спільника затримано.

Щодо колишнього виконувача обов’язків директора ДП "Чоразморшлях" Вищий антикорупційний суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 17 січня 2026 року включно з альтернативою внесення застави у розмірі 20 млн грн.

Автор: 

НАБУ (1568) Одеська область (301) Чорноморськ (19) Одеський район (22)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
а що так можна ?

продати базу ВМФ України !!!!

ЗЄлєнський, звісно про це нічого НЕ знав (у 2020 р. !!!)

.
показати весь коментар
21.11.2025 19:01 Відповісти
+4
Ти диви, дії проходили в 2020 році. Знову спритні бізнес-партнери президента Зеленського? Цікаве питання, а хто з 2019 року може щось робити без одобрямса начальника мафії?
показати весь коментар
21.11.2025 20:13 Відповісти
+3
Авжеж! Воно же боххх,
Такою муйньою арханхери з опи займаються
показати весь коментар
21.11.2025 20:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленський, про так схеми і не знав, бо був зайнятий утрясанням Конституційного колапсу після масового викриття в корупційних схемах в раді стратегічних галузей економіки, його друзів міндіча-цекурманів-чернишова- та ще цілої череди урядовців з його призначенців в Уряді Свириденко !!!! Поки убезпечив їх втечу, належним чином через кордон, поки промусолив час з моноШоблою, от воно і того…. Не знав…. Самі вони, без нього крали, оті сотні млн доларів США від ФРС в ряді галузей національної економіки України!!
показати весь коментар
21.11.2025 18:51 Відповісти
а що так можна ?

продати базу ВМФ України !!!!

ЗЄлєнський, звісно про це нічого НЕ знав (у 2020 р. !!!)

.
показати весь коментар
21.11.2025 19:01 Відповісти
не можна, але навіщо додумувати що база ВМФ?
показати весь коментар
21.11.2025 19:55 Відповісти
який "флот" ще є в України ?

китобойний ?

.
показати весь коментар
22.11.2025 01:54 Відповісти
"https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82 Флот - сукупність суден будь-яких видів, найбільша одиниця вимірювання кількості суден.
Флот можуть розрізняти за призначенням: торговельний флот, науково-дослідний флот, промисловий флот, військовий флот".

"https://sum.in.ua/s/flot ФЛОТ, у, чол. Сукупність суден однакового призначення або певної належності, району плавання і т. ін."

В Чорноморську ніколи нічого військового не було. Там обслуговували любі кораблі, зазвичай невеликі - буксири, бункеровщики, танкери, сухогрузи тощо.
показати весь коментар
22.11.2025 08:32 Відповісти
Авжеж! Воно же боххх,
Такою муйньою арханхери з опи займаються
показати весь коментар
21.11.2025 20:33 Відповісти
Набу ви щось притихли. Де 1500тис. Розмов уродів зеленського не спускайте на тормоза інакше країну просремо
показати весь коментар
21.11.2025 20:10 Відповісти
НАБУвці розуміють, що краще бути багатим і здоровим заброньованим, ніж бідним і хворим мобілізованим.
показати весь коментар
21.11.2025 21:10 Відповісти
Ти диви, дії проходили в 2020 році. Знову спритні бізнес-партнери президента Зеленського? Цікаве питання, а хто з 2019 року може щось робити без одобрямса начальника мафії?
показати весь коментар
21.11.2025 20:13 Відповісти
Набу ви щось притихли. Де 1500тис. Розмов уродів зеленського не спускайте на тормоза інакше країну просремо
показати весь коментар
21.11.2025 20:21 Відповісти
У Києві кіберполіцейські викрили організовану злочинну групу, яка створила фіктивну фінансову біржу для торгівлі на фондовому ринку. Зловмисники залучали громадян Євросоюзу до інвестування в криптовалюту та акції маловідомих компаній, а потім привласнювали їхні кошти. Через підконтрольні криптогаманці лише п'ятьом постраждалим було завдано збитків на понад 8 млн гривень, а загальна кількість потерпілих перевищує 30 осіб. Організатором виявився керівник угруповання, до якого також увійшли його посібники та співробітники кол-центру. Для приховання злочину кошти обготовували через київські обмінні пункти. В ході розслідування вилучено понад 1,4 млн доларів, 5,8 млн гривень та 17 тисяч євро готівкою. Учасникам злочинної групи повідомлено про підозру, їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Детальніше читайте за посиланням: https://cyberpolice.gov.ua/news/organizuvaly-masshtabnu-shaxrajsku-finansovu-birzhu-slidchi-policziyi-povidomyly-pro-pidozru-uchasnykam-organizovanoyi-zlochynnoyi-grupy-5903/
показати весь коментар
21.11.2025 23:43 Відповісти
часом не TekTics?
давно пора падлюк накрити
показати весь коментар
22.11.2025 16:31 Відповісти
А оцінювач та співорганізатор напевно теж були якісь цукермани, раз підозру отримали заочно?
показати весь коментар
22.11.2025 06:50 Відповісти
Хто ж такий великий борець із корупцією з 2019-го до Міндіча?
показати весь коментар
22.11.2025 13:03 Відповісти
Просто друзів Зеленського тоді не було ще у владних кабінетах ...це в 2019 вони "на самокатах" припаркувалися
показати весь коментар
22.11.2025 17:15 Відповісти
Схоже що для НАБУ дали 'зелене світло'. Публікують реальні кейси.
показати весь коментар
23.11.2025 11:42 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 