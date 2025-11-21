Привласнили базу флоту в порту Чорноморськ: НАБУ повідомило про підозру чотирьом учасникам схеми
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратури (САП) викрили корупційну схему на державному підприємстві "Чоразморшлях", внаслідок якої майно підприємства продали за заниженою ціною, а кошти від його продажу розтратили.
Таким чином, зловмисники завдали державі подвійних збитків, повідомляє пресслужба НАБУ.
За даними слідства, у січні 2020 року в.о. начальника держпідприємства ініціював продаж головної бази технічного обслуговування флоту в порту Чорноморськ – об’єкта площею 4,3 га з виходом до моря.
"На той момент відчуження майна було заборонене через мораторій, однак посадовець залучив оцінювача, який штучно занизив вартість з щонайменше 59 млн грн до 6,5 млн грн. У результаті база флоту через незаконні торги була продана спільникам за 13,5 млн грн", – зазначається у повідомленні.
Після цього продану за заниженою ціною базу обслуговування флоту внесли в статутний капітал ТОВ співорганізатора схеми, щоб легалізувати майно.
Водночас частину з отриманих держпідприємством від його продажу коштів у сумі 11,5 млн грн зловмисники перерахували підконтрольному товариству нібито за обслуговування суден "Геническ" і "Херсонес".
Фактично ж ці судна перебували в Індії, а підконтрольне товариство не мало ніякого відношення до їхнього обслуговування, встановили детективи.
За даними у системі YouControl, держпідприємство "Чономорсько-Азовське виробничо-експлуатаційне управління морських шляхів" належить Фонду держмайна. У 2017-2021 роках підприємством керував Денис Булдаков.
Наразі НАБУ та САП повідомили про підозру чотирьом учасникам оборудки, двом із них – оцінювачу та співорганізатору – заочно.
Водночас колишнього в.о. начальника держпідприємства та його спільника затримано.
Щодо колишнього виконувача обов’язків директора ДП "Чоразморшлях" Вищий антикорупційний суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 17 січня 2026 року включно з альтернативою внесення застави у розмірі 20 млн грн.
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продати базу ВМФ України !!!!
ЗЄлєнський, звісно про це нічого НЕ знав (у 2020 р. !!!)
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китобойний ?
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Флот можуть розрізняти за призначенням: торговельний флот, науково-дослідний флот, промисловий флот, військовий флот".
"https://sum.in.ua/s/flot ФЛОТ, у, чол. Сукупність суден однакового призначення або певної належності, району плавання і т. ін."
В Чорноморську ніколи нічого військового не було. Там обслуговували любі кораблі, зазвичай невеликі - буксири, бункеровщики, танкери, сухогрузи тощо.
Такою муйньою арханхери з опи займаються
здоровимзаброньованим, ніж бідним і хвориммобілізованим.
давно пора падлюк накрити