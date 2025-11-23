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Новини
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Roshen відкрила перший магазин за кордоном і планує розвивати власну мережу

Roshen відкрила перший магазин у Бухаресті

Корпорація Roshen збирається розвивати власну мережу роздрібних магазинів на декількох закордонних ринках. Так, наприкінці жовтня компанія відкрила свій перший магазин у Румунії. 

Як повідомили в пресслужбі Roshen, відкриття магазину в Бухаресті – це перший крок у розширенні міжнародної мережі Roshen, передає NV.

Корпорація планує визначити подальші напрямки після оцінки результатів роботи магазину в Румунії. У перспективі компанія збирається поступово розвивати фірмову роздрібну мережу на інших закордонних ринках.

Вибір Бухаресту в компанії пояснили тим, що місто має велику кількість туристів та високий попит на солодощі.

Загальна площа магазину сягає 340 кв. м, а асортимент на 90% збігається з українським. У команді працюють переважно місцеві співробітники, які пройшли навчання під керівництвом українських фахівців Roshen.

Суму інвестицій у перший магазин у Бухарест в компанії не розкривають.

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Наприкінці минулого року повідомлялося, що корпорація Roshen зупинила виробництво на кондитерській фабриці Bonbonetti, що розташована у столиці Угорщини Будапешті. Виконавчий директор Roshen Олександр Головащук тоді уточнив, що фабрика не виробляє продукцію з квітня 2023 року.

До складу Roshen входять українські фабрики (Київська, Кременчуцька, Бориспільська та два виробничі майданчики у Вінниці), Клайпедська кондитерська фабрика у Литві, Bonbonetti Choco Kft в Угорщині, а також Вінницький молочний завод.

Roshen – найбільший виробник солодощів в Україні. У 2021 році Forbes оцінював вартість корпорації у $1,1 млрд. Кінцевим бенефіціаром корпорації є син попереднього президента України Петра Порошенка Олексій.

Автор: 

магазин (423) Румунія (330) торгівля (1159) Roshen (162)
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Топ коментарі
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23.11.2025 14:23 Відповісти
+10
Від цієї новини у зеленій саранчі задки підгоряють.
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23.11.2025 17:05 Відповісти
+5
Послухай чоловіче і більше не неси дурню. Прізвища Вальцман не існує. І про те, що його вигадали для чорного піару, призналися самі ЗЕ-лені.
А відносно того де і хто живе, почни з сімей ДІЮЧИХ посадовців. Ґаразд?
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23.11.2025 18:41 Відповісти
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23.11.2025 14:23 Відповісти
Від цієї новини у зеленій саранчі задки підгоряють.
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23.11.2025 17:05 Відповісти
Послухай чоловіче і більше не неси дурню. Прізвища Вальцман не існує. І про те, що його вигадали для чорного піару, призналися самі ЗЕ-лені.
А відносно того де і хто живе, почни з сімей ДІЮЧИХ посадовців. Ґаразд?
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23.11.2025 18:41 Відповісти
Та це ж болотна істота.
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23.11.2025 18:53 Відповісти
В Канаді солодощі Рошен є в непоганому ассортименті в магазинах FreshCo , компаії Sobeys.
У FreshCo є спеціальна секція European Food.
Там і українська гречка (вдвічі дешевша ніж в невеликих
українських магазинчиках).
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23.11.2025 17:28 Відповісти
І офіцерів там наших повно, що наплювали на присягу і втекли.
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23.11.2025 18:05 Відповісти
Багато студентів (чоловіків) - українців.
Раніше по наглому кругом пхалися.
Зараз стараються на очі не показуватись.
Вже й канадці обзивать їх дизертирами.
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23.11.2025 18:53 Відповісти
Самокритично.
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23.11.2025 21:00 Відповісти
Очікується, що програма Канадсько-українського дозволу на екстрене подорожування (CUAET) залишатиметься чинною до 31 березня 2026 року. Ця програма дозволяє громадянам України та їхнім найближчим родичам приїжджати до Канади як тимчасові мешканці терміном до трьох років. Наразі програма переглядається, проте фінансування для підтримки українських студентів та інших заявників ще доступне до дати завершення програми.
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23.11.2025 21:23 Відповісти
Якась маячня. Так є певна група країн де можуть знаходитись особистості, які заряжені певним чином. Але на одну таку особистість з хворою головою є 30 нормальних, або хоча б байдужих. А ті 60000 американців які втікли від в'єтнамської мобілізації в Канаду, https://www.youtube.com/shorts/bjJhLuORinM нікого з канадців не напружували? Оцевидно ні, навіть навпаки. Так, дехто зі старшого покоління чи прихожани деякіх церков, загалом консервативна спільнота їх і критикувала, але загальне співчуття зі сторони суспільства і тим більше університетських групп однозначно були на стороні "ухилянтів". І скажімо Toronto Anti-Draft Programme свідчить про те, що канадці це добрі няшні люди, які не дуже підтримують мілітаризм.
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23.11.2025 22:20 Відповісти
Nick Heinen - дешевий путінський підгавкувач.

В'єтнамська війна і війна з мухосранським агресором для для захисту України - як кажуть в Одесі - "Две большие разницы".
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23.11.2025 22:56 Відповісти
Чудова новина, чим більше будь-якого українського бізнесу відкривається за кордоном, тим краще для всіх. Наш бізнес має залишаючись етнічо українським ставати транснаціональним, щоб не залежати від Міндичей вже ніколи. А незалежний бізнес це потужний фактор позитивного впливу і на світову політику, і на нашу корумповану і відверто злодійську владу.
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23.11.2025 21:50 Відповісти

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