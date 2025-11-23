Roshen відкрила перший магазин за кордоном і планує розвивати власну мережу

Корпорація Roshen збирається розвивати власну мережу роздрібних магазинів на декількох закордонних ринках. Так, наприкінці жовтня компанія відкрила свій перший магазин у Румунії.

Як повідомили в пресслужбі Roshen, відкриття магазину в Бухаресті – це перший крок у розширенні міжнародної мережі Roshen, передає NV.

Корпорація планує визначити подальші напрямки після оцінки результатів роботи магазину в Румунії. У перспективі компанія збирається поступово розвивати фірмову роздрібну мережу на інших закордонних ринках.

Вибір Бухаресту в компанії пояснили тим, що місто має велику кількість туристів та високий попит на солодощі.

Загальна площа магазину сягає 340 кв. м, а асортимент на 90% збігається з українським. У команді працюють переважно місцеві співробітники, які пройшли навчання під керівництвом українських фахівців Roshen.

Суму інвестицій у перший магазин у Бухарест в компанії не розкривають.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Наприкінці минулого року повідомлялося, що корпорація Roshen зупинила виробництво на кондитерській фабриці Bonbonetti, що розташована у столиці Угорщини Будапешті. Виконавчий директор Roshen Олександр Головащук тоді уточнив, що фабрика не виробляє продукцію з квітня 2023 року.

До складу Roshen входять українські фабрики (Київська, Кременчуцька, Бориспільська та два виробничі майданчики у Вінниці), Клайпедська кондитерська фабрика у Литві, Bonbonetti Choco Kft в Угорщині, а також Вінницький молочний завод.

Roshen – найбільший виробник солодощів в Україні. У 2021 році Forbes оцінював вартість корпорації у $1,1 млрд. Кінцевим бенефіціаром корпорації є син попереднього президента України Петра Порошенка Олексій.